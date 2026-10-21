Công nghệ 21/10: iPhone 18 đổi thiết kế, Oppo lộ diện smartphone màn hình rộng

iPhone 18 có thể đổi thiết kế, lùi lịch ra mắt

Những hình ảnh rò rỉ mới cho thấy iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn có thể được Apple thiết kế lại cụm camera sau, đồng thời ra mắt vào mùa xuân năm 2027 thay vì cùng các phiên bản Pro trong năm 2026.

Khác với cụm camera kép đặt dọc trên iPhone 17, iPhone 18 được đồn đoán có mô-đun camera rộng hơn, kéo dài theo chiều ngang ở phần trên mặt lưng. Hai ống kính vẫn bố trí theo chiều dọc, bên cạnh đèn flash và các cảm biến phụ trợ.

Hình ảnh rò rỉ thể hiện các phiên bản màu bạc, hồng và xanh đậm, nhưng chưa có màu sắc nào được xác nhận. Đáng chú ý, hình ảnh có dấu hiệu giống sản phẩm tạo bằng AI hơn ảnh chụp thiết bị thực tế.

Về cấu hình, máy được kỳ vọng giữ camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 48MP, không có ống kính tele chuyên dụng. Các thông số rò rỉ khác gồm chip Apple A20, RAM 9GB, bộ nhớ trong từ 256GB, camera trước 18MP, iOS 27, modem Apple C2 và chuẩn IP68.

Tại sự kiện ngày 9/9, Apple đã giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo thay vì iPhone 18 và 18e. Theo dự báo, những người chờ đợi chiếc iPhone 18 thấp hơn phải chờ đến mùa xuân năm 2027 với sự xuất hiện đồng thời của iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2.

Điện thoại Oppo lộ pin 8.000 mAh, hai camera 200MP

Một mẫu smartphone màn hình rộng dạng thanh của Oppo tiếp tục xuất hiện trong thông tin rò rỉ, với chip MediaTek Dimensity 9600M, pin 8.000 mAh và hệ thống camera kép 200MP.

Đây là những thông số được tiết lộ trên nguyên mẫu thử nghiệm kỹ thuật, chưa phải cấu hình thương mại chính thức.

Leaker uy tín Digital Chat Station cho biết thiết bị sử dụng hai cảm biến Samsung ISOCELL HPE và HP5. Tuy nhiên, nguồn tin chưa xác định cảm biến nào dành cho camera chính và cảm biến nào được sử dụng cho camera tele.

Thông tin trước đó từng đề cập camera tele tiềm vọng 200MP nhưng chưa nêu dung lượng pin cụ thể.

Viên pin 8.000 mAh cũng là điểm đáng chú ý khi so với mức 7.000 mAh từng được đồn đoán trước đây. Thiết bị được cho là có màn hình 6,35 inch, tỷ lệ 16:9, độ phân giải 2.560 x 1.440 pixel.

Tên gọi chính thức của sản phẩm hiện chưa được công bố. Một nguồn tin trước đó gợi ý thiết bị có thể mang tên Oppo Reno X.

Oppo được cho là có kế hoạch giới thiệu mẫu máy này cùng điện thoại màn hình gập Oppo Find N7 tại Trung Quốc trong quý I/2027.

Tuy nhiên, cả hai sản phẩm vẫn chưa được xác nhận, và các thông số phần cứng có thể thay đổi trước khi thương mại hóa.

Adobe Lightroom Mobile dùng AI mở mắt nhắm chỉ bằng một chạm

Adobe đã bổ sung tính năng Open Eyes vào ứng dụng Lightroom Mobile, cho phép chỉnh sửa ảnh có người nhắm mắt bằng AI tạo sinh chỉ với một thao tác chạm. Tính năng này hỗ trợ các thiết bị chạy iOS, iPadOS và Android, hướng đến việc khắc phục tình huống thường gặp khi chụp ảnh nhóm.

Khi phát hiện một hoặc nhiều người nhắm mắt trong khung hình, Lightroom Mobile sẽ hiển thị công cụ Open Eyes Quick Action ngay trên ảnh.

Thay vì đơn thuần lấy mắt từ một bức ảnh khác để ghép vào như cách làm trước đây trên Adobe Photoshop Elements, công cụ mới sử dụng AI tạo sinh để điều chỉnh đôi mắt theo ánh sáng và tư thế của bức ảnh hiện tại.

Ứng dụng cũng tìm những bức ảnh khác của cùng người đó trong thư viện Lightroom làm ảnh tham chiếu.

Cách tiếp cận này giúp kết quả chỉnh sửa bám sát màu sắc, kích thước và hình dáng đôi mắt thực tế của chủ thể.

Người dùng cũng có thể thực hiện thao tác tương tự bằng các công cụ AI tạo sinh trong Adobe Photoshop, nhưng quy trình không đơn giản bằng một chạm và không miễn phí.

Với Lightroom Mobile, hạn chế nằm ở số lượt sử dụng: người dùng bản miễn phí chỉ được thử Open Eyes tối đa 2 lần. Sau đó, ứng dụng yêu cầu đăng ký thuê bao Adobe Creative Cloud để nhận thêm credit sử dụng các công cụ AI.