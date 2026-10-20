Công nghệ 20/10: Mã độc xâm nhập qua quảng cáo, AI deepfake lừa 95 triệu euro

Quảng cáo trực tuyến phát tán mã độc không cần nhấp chuột

Các nhà nghiên cứu tại Citizen Lab thuộc Đại học Toronto (Canada) đã phát hiện chiến dịch sử dụng phần mềm gián điệp Candiru nhắm vào các thiết bị thuộc mạng truyền thông Al Jazeera trong giai đoạn 2024-2025.

Các thiết bị bị tấn công bằng kỹ thuật mang tên AdFection, lợi dụng hệ thống quảng cáo trực tuyến để phát tán mã độc mà không cần người dùng tương tác. Phần mềm gián điệp có thể được cài đặt chỉ trong vài giây khi quảng cáo xuất hiện trên thiết bị.

Công ty quảng cáo kỹ thuật số Discover-Tech đóng vai trò trung gian trong chiến dịch. Mã đi kèm quảng cáo có thể thu thập thông tin nhận diện thiết bị, gồm mã định danh quảng cáo và địa chỉ IP, sau đó gửi về máy chủ để xác định mục tiêu.

Những thiết bị nằm trong danh sách có thể tiếp tục nhận mã khai thác nhằm xâm nhập hệ thống.

Theo Reuters, quảng cáo của Discover-Tech được phân phối trên hơn 120.000 website và 75.000 ứng dụng. Tuy nhiên, phạm vi này không đồng nghĩa toàn bộ nền tảng hoặc người xem quảng cáo đều bị nhiễm mã độc.

AI deepfake lừa Chủ tịch ngân hàng Italy chuyển 95 triệu Euro

Cuối tháng 2/2026, ông Paolo Molesini, Chủ tịch ngân hàng tư nhân Fideuram thuộc tập đoàn Intesa Sanpaolo, bị lừa chuyển 95 triệu Euro, tương đương khoảng 2.770 tỷ đồng. Kẻ gian đã sử dụng deepfake giả danh Carlo Messina, CEO của tập đoàn mẹ, qua WhatsApp để yêu cầu hỗ trợ một giao dịch quốc tế bảo mật cao.

Sau đó, một người giả danh Paolo Nastasi, đối tác quản lý tại hãng luật A&O Shearman ở Italy, gọi điện xác nhận giao dịch hợp pháp. Giọng nói được tạo bằng công nghệ AI nhân bản giọng nói, kết hợp 11 tài liệu có chữ ký giả để tăng độ tin cậy.

Trong ba ngày từ 23 đến 25/2/2026, ông Molesini thực hiện 11 lệnh chuyển tiền đến các tài khoản tại Trung Quốc và Hong Kong, qua trung chuyển ở Bồ Đào Nha. Intesa Sanpaolo khẳng định hệ thống ngân hàng không bị xâm nhập, mà vụ việc xuất phát từ thủ đoạn thao túng tâm lý kết hợp AI.

Fideuram đã phối hợp cơ quan chức năng truy vết dòng tiền. Khoảng 53-59 triệu Euro được thu hồi hoặc phong tỏa, trong khi khoảng 36 triệu euro chuyển qua các tài khoản trung gian và đổi thành tiền mã hóa vẫn chưa được truy hồi.

Tháng 3/2026, ông Molesini từ chức vì lý do cá nhân; cơ quan chức năng xác định ông là nạn nhân, không phải đồng phạm.

Brax Wink - Điện thoại Android không Google

Brax Technologies công bố smartphone Wink với thiết kế gợi nhớ BlackBerry, màn hình OLED 4 inch và bàn phím QWERTY vật lý có thể tháo rời. Thiết bị chạy BraxOS, hệ điều hành dựa trên Android nhưng loại bỏ các dịch vụ Google tích hợp sẵn, hướng đến người dùng coi trọng quyền riêng tư.

Brax Wink sử dụng chip MediaTek MT8875 tiến trình 4nm, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB và hỗ trợ thẻ microSD tối đa 1TB. Máy có camera sau 50MP, không có camera trước, hỗ trợ SIM vật lý và eSIM. Các kết nối gồm 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E và USB-C chuẩn USB 3.2 Gen 1.

BraxOS có công tắc riêng tư để tắt micro và camera, cùng các tùy chọn tự xóa dữ liệu khi nhập sai mật khẩu nhiều lần hoặc khi thiết bị bị tắt nguồn quá thời gian cài đặt. Hệ điều hành hỗ trợ mã hóa đầu cuối cho cuộc gọi và tin nhắn giữa người dùng Brax, đồng thời được cam kết cập nhật đến năm 2032.

Sản phẩm đang nhận đặt trước. Đợt đầu có giá 449 USD, tương đương khoảng 11,85 triệu đồng, dự kiến giao từ tháng 7/2027. Giá niêm yết đầy đủ là 700 USD, khoảng 18,48 triệu đồng. Đợt hai có tổng giá 550 USD, dự kiến giao vào tháng 9/2027.