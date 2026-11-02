Công nghệ 2/11: Cụm máy tính AI 1.550 tỷ đồng được rao bán trên eBay

Cụm máy tính AI gần 1.550 tỷ đồng được rao bán trên eBay

Công ty thiết bị công nghệ Mỹ Core 4 Solutions từng rao bán một cụm máy tính phục vụ AI gồm 300 tủ máy đã qua sử dụng trên eBay, với giá 59,7 triệu USD, tương đương khoảng 1.550 tỷ đồng. Điểm gây chú ý là tùy chọn giao hàng qua đêm có giá chỉ 50 USD, khoảng 1,3 triệu đồng.

Toàn bộ hệ thống sở hữu 9.600 GPU Nvidia A100 40 GB SXM4, 1.200 node tính toán và 4.200 bộ xử lý AMD EPYC Rome 64 nhân. Mỗi tủ máy có bốn node tính toán, ba node quản lý, cùng dung lượng RAM tổng cộng khoảng 1,4 petabyte. Tổng số nhân xử lý của hệ thống đạt 268.800.

Đây là thiết bị từng được sử dụng trong môi trường điện toán đám mây quy mô lớn. Riêng GPU được ước tính có giá trị khoảng 24 triệu USD, CPU khoảng 3 triệu USD và RAM khoảng 1,1 triệu USD.

Đáng chú ý, mức phí vận chuyển 50 USD chỉ là tùy chọn hiển thị cho một địa chỉ tại Mỹ, không xác nhận chi phí giao thực tế toàn bộ 300 tủ máy. Tin rao đã kết thúc ngày 28/10/2026 do hàng không còn sẵn có, nhưng chưa có xác nhận giao dịch thành công.

Vivo X500 và X500 Pro Max bán tại Việt Nam, giá từ 34,99 triệu đồng

Vivo chính thức giới thiệu dòng X500 series tại Việt Nam, gồm hai phiên bản X500 và X500 Pro Max. Sản phẩm được phát triển với hệ thống camera hợp tác cùng ZEISS, pin thể rắn bán phần BlueVolt và giao diện OriginOS 7.

Trong đó, Vivo X500 Pro Max sở hữu camera tele ZEISS APO 200 MP, cảm biến HP0 kích thước 1/1,4 inch, chống rung chuẩn CIPA 7.0 và chống rung quang học OIS cấp độ gimbal.

Máy hỗ trợ phụ kiện mở rộng tiêu cự lên tương đương 400 mm. Phiên bản X500 tiêu chuẩn có camera chính 50 MP và ống kính tele ZEISS APO tiêu cự tương đương 72 mm.

X500 Pro Max sử dụng chip MediaTek Dimensity 9600 Pro tiến trình 2 nm, trong khi X500 trang bị Dimensity 9600M. Dung lượng pin lần lượt đạt 7.800 mAh và 7.500 mAh, hỗ trợ sạc có dây 90W, không dây 40W.

Hai máy chạy OriginOS 7, hỗ trợ trao đổi tệp với hệ sinh thái Apple, kháng bụi nước IP68/IP69 và màn hình có độ sáng tối đa 2.000 nits.

Vivo X500 bản 12GB RAM, 256GB bộ nhớ có giá 34,99 triệu đồng; X500 Pro Max bản 12GB RAM, 512GB bộ nhớ có giá 49,99 triệu đồng.

Apple tiết lộ pin iPad mini 8, thấp hơn thế hệ trước

Apple đã công bố nhãn năng lượng theo tiêu chuẩn Liên minh châu Âu (EU) cho iPad mini 8, qua đó xác nhận mẫu máy tính bảng này có dung lượng pin 4.900 mAh.

Con số này thấp hơn mức 5.034 mAh trên iPad mini 7. Nếu tính theo đơn vị watt-giờ, pin thế hệ mới đạt 18,9 Wh, giảm so với 19,3 Wh của phiên bản tiền nhiệm.

Dù dung lượng pin giảm, Apple đưa ra ước tính thời lượng sử dụng tương đương giữa hai thế hệ. Điều này được lý giải bởi khả năng tiết kiệm năng lượng từ chip A20 Pro và màn hình OLED mới.

Công nghệ OLED có thể tắt hoàn toàn từng điểm ảnh khi hiển thị màu đen, thay vì sử dụng đèn nền như màn hình LCD, qua đó giảm mức tiêu thụ điện trong một số trường hợp.

Ngoài màn hình OLED 8,5 inch, iPad mini 8 còn có hệ thống âm thanh Acoustic Display thay thế các lỗ loa truyền thống, hỗ trợ Wi-Fi 7 và thiết kế mỏng, nhẹ hơn 15% so với thế hệ trước.

Sản phẩm đã mở đặt trước, dự kiến lên kệ tại Mỹ vào ngày 6/11 với giá khởi điểm 699 USD. Tại Việt Nam, mức giá khởi điểm được công bố là 18,09 triệu đồng, nhưng Apple chưa xác định thời điểm mở bán chính thức.