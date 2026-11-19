Apple thay đổi quyết định sau một email gửi Tim Cook

Một blogger Trung Quốc có tên Chen Baoyi cho biết Apple đã thay đổi quyết định sau khi anh gửi email trực tiếp cho Chủ tịch Điều hành Tim Cook về sự cố bản lề trên chiếc iPhone Duo của mình. Trước đó, thiết bị của anh bị từ chối bảo hành dù bên ngoài không xuất hiện hư hại rõ ràng.

Cụ thể, chiếc iPhone Duo đang nằm trong ốp bảo vệ bị rơi từ độ cao khoảng 1 m. Sau sự cố, phần bản lề bị kẹt khiến người dùng không thể mở máy bình thường. Các kỹ thuật viên Apple cho rằng việc người dùng xác nhận thiết bị từng bị rơi khiến máy gần như chắc chắn không được bảo hành.

Sau nhiều lần giải quyết bất thành, Chen Baoyi gửi email cho Tim Cook. Ngay sau đó, nhân viên Apple liên hệ và đề nghị anh gửi thiết bị trở lại để sửa chữa.

Lỗi bản lề không phải vấn đề duy nhất trên iPhone Duo. Một số người dùng từng phản ánh tình trạng nứt, xuất hiện đường kẻ sáng và lỗi hiển thị màn hình trong. Qua tháo rời, quét CT và mô hình hóa 3D, iFixit phát hiện bản lề sử dụng hệ thống bánh răng, lò xo và nhiều khớp nối kim loại. Đây cũng là bộ phận khó sửa chữa nhất trên thiết bị.

Siêu máy tính Fugaku bị hacker xâm nhập

Fugaku, siêu máy tính mạnh nhất Nhật Bản, đã phải ngừng hoạt động sau khi bị tin tặc xâm nhập trái phép. Viện nghiên cứu Riken, đơn vị vận hành hệ thống, xác nhận dữ liệu của hơn 4.000 người dùng có nguy cơ bị đánh cắp, bao gồm thông tin cá nhân, khóa truy cập và các tệp nghiên cứu.

Sự việc được phát hiện sau khi Riken ghi nhận liên lạc bất thường vào ngày 12/11. Tin tặc được xác định đã xâm nhập hệ thống trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 13/11. Đến ngày 14/11, Riken quyết định ngắt hoạt động Fugaku và vô hiệu hóa các khóa đăng nhập.

Đáng chú ý, tin tặc lợi dụng bảng điều khiển công khai hiển thị trạng thái hoạt động của Fugaku để tiếp cận mạng nội bộ, sau đó cài mã độc lên một số máy chủ. Dữ liệu có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm thông tin của 4.222 người dùng Fugaku và 375 người dùng siêu máy tính Rikyu.

Được Riken phát triển cùng Fujitsu với chi phí khoảng 130 tỷ yen (817 triệu USD), Fugaku có hiệu năng 537 petaflops và từng đứng đầu bảng xếp hạng siêu máy tính thế giới.

Hệ thống được sử dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc, dự báo thời tiết cực đoan và mô phỏng lây truyền virus. Riken chưa xác định thời điểm khôi phục hoạt động, đồng thời đang vá lỗ hổng, xây dựng lại máy chủ và rà soát cấu hình mạng.

Xiaomi đưa loạt sản phẩm mới về Việt Nam

Xiaomi vừa giới thiệu ba thiết bị mới tại thị trường Việt Nam gồm đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S5 41mm, tai nghe Xiaomi Clip và vòng đeo tay Xiaomi Smart Band 11 NFC.

Trong đó, Xiaomi Watch S5 41mm có màn hình OLED 1,32 inch, độ phân giải 466 x 466 pixel, độ sáng tối đa 3.000 nit và pin 590 mAh. Thiết bị hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, định vị GNSS băng tần kép, Bluetooth 5.4 và NFC. Thời lượng pin đạt tối đa 14 ngày. Giá bán từ 6,49 triệu đồng, phiên bản Ceramic White có giá 6,89 triệu đồng.

Xiaomi Clip là tai nghe dạng kẹp, nặng 5,5 g mỗi bên, trang bị driver 11 mm, ba micro và cảm biến dẫn truyền qua xương VPU. Sản phẩm hỗ trợ khử ồn bằng AI, chuẩn Hi-Res Wireless Audio, kháng nước IP57 và có thời lượng pin tối đa 38 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc. Giá bán 3,99 triệu đồng.

Trong khi đó, Xiaomi Smart Band 11 NFC sở hữu màn hình AMOLED 1,72 inch, độ sáng 2.000 nit, pin tối đa 21 ngày và hơn 150 chế độ thể thao. Thiết bị có giá 2,09 triệu đồng, hỗ trợ tích hợp thẻ cửa, thẻ thang máy và thẻ xe tương thích.