Công nghệ 18/9: AMD dự kiến tăng giá chip Ryzen 10% từ cuối năm 2026

AMD có thể tăng giá chip Ryzen thêm 10% từ cuối năm 2026

Theo báo cáo mới, AMD đã thông báo tới các đối tác về kế hoạch tăng giá khoảng 10% đối với một số dòng chip trong quý IV/2026. Động thái này xuất phát từ việc TSMC nâng chi phí sản xuất wafer, khiến giá thành các sản phẩm bán dẫn tăng lên. Dù AMD chưa chính thức xác nhận việc tăng giá CPU Ryzen, áp lực chi phí đang tạo ra nhiều đồn đoán trên thị trường.

Card đồ họa AMD Radeon RX. (Ảnh: AMD)

Thông tin được đề cập chủ yếu liên quan đến các bộ tăng tốc AI, GPU tiêu dùng và chipset bo mạch chủ. Tuy nhiên, do dòng vi xử lý Ryzen của AMD cũng được sản xuất trên tiến trình của TSMC, giới quan sát cho rằng CPU Ryzen khó tránh khỏi tác động từ đợt điều chỉnh giá này.

Nếu kế hoạch được triển khai, người dùng có thể phải trả mức giá cao hơn cho các sản phẩm Ryzen vào giai đoạn cuối năm. Trước đó, Intel cũng được cho là đã chuẩn bị các đợt tăng giá CPU tương tự, cho thấy xu hướng chi phí phần cứng PC tiếp tục leo thang trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc tăng giá Ryzen hiện vẫn mới dừng ở mức khả năng, chưa phải quyết định chính thức.

Bose ra mắt tai nghe open-ear mới, tăng cường trải nghiệm nghe nhạc khi vận động

Bose vừa giới thiệu hai mẫu tai nghe open-ear mới gồm Sport Open Earbuds giá 199 USD và Ultra Open Earbuds (thế hệ thứ hai) giá 299 USD. Cả hai sản phẩm được thiết kế để người dùng vừa nghe nhạc vừa duy trì nhận thức về môi trường xung quanh, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, tập luyện và sử dụng hằng ngày.

Mẫu Bose Sport Open Earbuds mới được thiết kế dành cho người dùng yêu thích vận động. (Ảnh: Bloomberg)

Sport Open Earbuds là dòng sản phẩm hoàn toàn mới, hướng đến người chạy bộ và tập thể thao. Tai nghe sử dụng thiết kế kẹp chữ C bằng silicone mềm, đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, đồng thời tích hợp công nghệ OpenAudio, tự động điều chỉnh âm lượng theo môi trường và công nghệ SpeechClarity hỗ trợ đàm thoại rõ nét. Thời lượng pin đạt tối đa 7 giờ, kèm thêm 22 giờ từ hộp sạc.

Trong khi đó, Ultra Open Earbuds thế hệ hai là phiên bản cao cấp hơn với chất lượng âm thanh cải tiến, thời lượng pin dài hơn, khả năng gọi điện tốt hơn và thiết kế tinh chỉnh. Bose cho biết cả hai mẫu sẽ mở đặt trước từ ngày 19/9 và chính thức lên kệ từ ngày 1/10.

Snap ra mắt kính thực tế tăng cường Specs giá 2.195 USD

Snap vừa chính thức giới thiệu mẫu kính thực tế tăng cường (AR) Specs với mức giá 2.195 USD, đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng mở rộng sang lĩnh vực thiết bị đeo thông minh. Sản phẩm được trang bị hai màn hình tích hợp trên mỗi tròng kính và có thể hoạt động độc lập mà không cần kết nối với điện thoại thông minh.

Mẫu kính thực tế tăng cường Specs của Snap được trang bị màn hình tích hợp và nền tảng AI mới, hướng tới cả người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp. (Ảnh: Snap)

Theo Snap, Specs được thiết kế cho nhiều tình huống sử dụng khác nhau như chơi game AR, xem nội dung trên màn hình ảo cỡ lớn hoặc hỗ trợ dẫn đường theo thời gian thực. Kính cũng tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo mới mang tên Specs Intelligence, cho phép hiển thị thông tin liên quan trực tiếp trong tầm nhìn của người dùng.

Ngoài khách hàng cá nhân, Snap còn hướng sản phẩm tới doanh nghiệp thông qua các hợp tác với Salesforce và Nvidia. Công ty kỳ vọng AI sẽ giúp người lao động nhận diện vật thể, truy cập dữ liệu và thực hiện nhiều tác vụ ngay trên kính. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua kính thông minh giữa Snap, Meta, Google, Samsung và Apple ngày càng trở nên sôi động.