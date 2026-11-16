Công nghệ 16/11: Galaxy S27 Ultra đổi thiết kế, smartphone giá rẻ sẽ có màn OLED

Samsung có thể học thiết kế iPhone 18 Pro cho Galaxy S27 Ultra

Động thái này được kỳ vọng giúp dòng điện thoại cao cấp của hãng Hàn Quốc có diện mạo mới, thay vì tiếp tục duy trì kiểu thiết kế quen thuộc.

Một trong những điểm đáng chú ý là cụm camera. Bố cục ba camera trên Galaxy S26 Ultra được đánh giá đã trở nên lỗi thời, trong khi những hình ảnh rò rỉ cho thấy Galaxy S27 Ultra có thể loại bỏ một ống kính tele.

Samsung cũng có khả năng đưa màu đỏ tía (Burgundy), từng xuất hiện trên Galaxy S22 Ultra, trở lại để tạo khác biệt. Ngoài thiết kế, Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng vượt qua mức pin 5.000 mAh mà Samsung duy trì suốt 7 năm.

Hãng cũng có thể cải tiến phần mềm chụp ảnh theo hướng tái tạo hình ảnh chân thực hơn, đồng thời nâng cấp màn hình và tính năng bảo vệ quyền riêng tư.

Huawei Nova Flip thế hệ mới có thể thay đổi thiết kế màn hình

Huawei nova Flip thế hệ tiếp theo được cho là sẽ chuyển sang thiết kế màn hình có tỷ lệ rộng hơn, thay vì kiểu dáng thon dài truyền thống. Đây có thể là thay đổi đáng chú ý đối với dòng smartphone gập vỏ sò của Huawei, hướng đến việc cải thiện trải nghiệm sử dụng khi mở thiết bị.

Màn hình rộng hơn được kỳ vọng mang lại không gian hiển thị cân đối, thuận tiện khi xem video và sử dụng các ứng dụng đa phương tiện. Bàn phím ảo cũng có thêm không gian, giúp hạn chế tình trạng gõ nhầm. Bên cạnh đó, chiều ngang lớn hơn có thể tạo điều kiện để Huawei sắp xếp lại linh kiện bên trong, bao gồm pin.

Tuy nhiên, thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh bản lề và cấu trúc khung viền để phù hợp với tỷ lệ thiết kế mới. Huawei sẽ phải cân bằng giữa việc mở rộng không gian sử dụng và duy trì tính nhỏ gọn vốn có của dòng Nova Flip.

Hiện kích thước cụ thể của thiết bị chưa được tiết lộ. Những thông tin về thiết kế mới vẫn xuất phát từ nguồn rò rỉ và chưa được Huawei xác nhận chính thức.

Smartphone giá rẻ có thể chuyển sang màn hình OLED mà không tăng giá

Các nhà sản xuất tấm nền đang tìm cách đưa công nghệ OLED xuống phân khúc smartphone giá rẻ mà không làm tăng giá bán thiết bị. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường di động được dự báo suy giảm, trong khi chi phí bộ nhớ tăng gây thêm áp lực cho các hãng sản xuất.

Omdia dự báo lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu có thể giảm khoảng 12% trong năm 2026. Để duy trì sản lượng, Samsung Display, BOE và Tianma đang thảo luận với các thương hiệu như OPPO và vivo về việc sản xuất tấm nền HD OLED. Mục tiêu là đưa giá thành xuống ngang với màn hình LCD HD hiện nay.

Để kiểm soát chi phí, các nhà cung cấp có thể sử dụng vật liệu OLED giá rẻ và cắt giảm một số thông số kỹ thuật. Samsung Display đang xem xét dây chuyền OLED cứng, trong khi BOE và Tianma hướng đến OLED linh hoạt.

Nếu triển khai thành công, các mẫu smartphone giá rẻ của REDMI, OPPO và vivo có thể được nâng cấp khả năng hiển thị, với độ tương phản cao và màu đen sâu hơn IPS LCD. Tuy nhiên, độ phân giải HD 720p vẫn có thể khiến chữ nhỏ kém sắc nét. Kế hoạch hiện chưa được Samsung Display xác nhận.