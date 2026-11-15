Công nghệ 15/11: Oppo Reno 17 lộ cấu hình, Meta bị phạt 805 triệu euro

Oppo Reno 17 và Reno 17 Pro lộ cấu hình trước ngày ra mắt

Trước sự kiện ra mắt dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 16/11, gần như toàn bộ thông số kỹ thuật của bộ đôi Oppo Reno 17 và Reno 17 Pro đã được tiết lộ. Thông tin rò rỉ đến từ leaker Digital Chat Station.

Theo đó, Oppo Reno 17 tiêu chuẩn được cho là sử dụng màn hình phẳng LTPS 6,56 inch, độ phân giải 1.5K và chip Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm.

Máy có bốn camera 50 megapixel, gồm camera trước, camera chính, camera góc siêu rộng và camera tele tiềm vọng hỗ trợ zoom quang 3.5x. Thiết bị sở hữu pin 8.000mAh, sạc nhanh 80W, khung viền kim loại và cảm biến vân tay quang học.

Trong khi đó, Reno 17 Pro có màn hình LTPS 6,32 inch, chip Dimensity 8550 Super của MediaTek. Hệ thống camera gồm camera trước 50 megapixel, camera chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng 50 megapixel và camera tele tiềm vọng 50 megapixel, zoom quang 3.5x. Phiên bản này được trang bị pin 7.200mAh, sạc 80W.

Cả hai mẫu có các tùy chọn RAM và bộ nhớ 8GB+256GB, 12GB+256GB và 12GB+512GB.

Oppo chưa xác nhận chính thức cấu hình và giá bán.

Meta bị Ý phạt 805 triệu euro vì truy cập ảnh, video người dùng

Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý đã phạt Meta Platforms 805 triệu euro, tương đương khoảng 887 triệu USD, sau khi xác định tập đoàn này truy cập ảnh và video trong thư viện cá nhân của người dùng Android mà không xin phép hoặc thông báo trước. Khoản phạt tương đương khoảng 0,47% doanh thu toàn cầu của Meta.

Vấn đề xuất phát từ tính năng gợi ý nội dung trên ứng dụng Facebook, cho phép nền tảng truy cập thư viện ảnh và video trên thiết bị Android để đề xuất những nội dung người dùng có thể đăng tải.

Cơ quan chức năng yêu cầu Meta tắt mặc định tính năng này trong vòng 60 ngày, đồng thời phải xin sự đồng ý riêng biệt nếu muốn tiếp tục sử dụng.

Cuộc điều tra đối với Meta bắt đầu từ năm 2025. Tuy nhiên, phạm vi điều tra không bao gồm khả năng công ty sử dụng nội dung thu thập được để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) - hành vi mà Meta trước đó đã phủ nhận.

Cơ quan chức năng Ý cũng bảo lưu quyền đánh giá riêng đối với một tính năng mới ra mắt năm 2026, cho phép xử lý nội dung từ thư viện cá nhân của người dùng trên nền tảng đám mây.

Meta hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định xử phạt.

ChatGPT Wallet cho phép tác nhân AI tự động mua sắm

OpenAI vừa công bố ChatGPT Wallet, tính năng cho phép các tác nhân AI tự hành thực hiện giao dịch mua sắm trực tuyến thay người dùng. Dịch vụ được phát triển thông qua hợp tác với Mastercard, Visa và American Express, hiện triển khai cho người đăng ký ChatGPT Pro tại Mỹ, từ 18 tuổi trở lên.

Với ChatGPT Wallet, người dùng có thể trò chuyện với tác nhân AI, cung cấp ý tưởng hoặc sở thích mua sắm. Dựa trên bộ nhớ đã xây dựng, tác nhân sẽ đề xuất sản phẩm, thêm mặt hàng vào giỏ sau khi được đồng ý và gửi bản tổng hợp gồm danh sách hàng hóa, tổng tiền cùng phương thức thanh toán. Người dùng vẫn phải phê duyệt giao dịch, có thể bổ sung xác thực bằng Face ID hoặc dấu vân tay.

Điểm đáng chú ý là tác nhân AI không cần tiếp cận thông tin thẻ thực tế. Sau khi người dùng chấp thuận, mạng lưới thanh toán phát hành mã token thay thế thông tin thẻ, đi kèm số thẻ, mã bảo mật và ngày hết hạn riêng.

Mỗi lần phê duyệt đều tạo bản ghi giao dịch. Người dùng cũng không phải nhập lại thông tin thanh toán khi mua hàng và vẫn được giữ các ưu đãi, tích điểm cùng chính sách bảo vệ thẻ đối với khiếu nại hợp lệ.