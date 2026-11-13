Công nghệ 13/11: iPhone 18 Pro Max lần đầu giảm giá tại Việt Nam

iPhone 18 Pro Max lần đầu giảm giá tại Việt Nam

Ở phiên bản 256GB, thiết bị hiện được bán với mức 41,5 - 41,7 triệu đồng, thấp hơn khoảng 300.000 - 500.000 đồng so với thời điểm lên kệ.

Đợt giảm giá hiện chủ yếu áp dụng cho phiên bản màu đen, trong khi hai lựa chọn đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh vẫn giữ giá. Dù giá bán bắt đầu hạ nhiệt, sức mua của iPhone 18 Pro Max chưa có dấu hiệu suy yếu.

Thống kê sơ bộ từ các hệ thống bán lẻ cho thấy lượng máy tiêu thụ trong tháng 10 tăng hơn 30% so với iPhone 17 Pro Max cùng kỳ năm ngoái.

Một nguyên nhân khiến giá bán sớm điều chỉnh là nguồn cung đã ổn định hơn. Khi mới về Việt Nam hồi tháng 10, sản phẩm từng khan hàng, đặc biệt ở những phiên bản màu được ưa chuộng.

Hiện lượng máy về đại lý đã cải thiện, giúp người mua không còn phải chờ đặt hàng trước. Mức giảm hiện tại chủ yếu đến từ chính sách riêng của từng đại lý, chưa phải đợt điều chỉnh sâu trên toàn thị trường.

OpenAI lần đầu ghi nhận doanh thu quý vượt 10 tỷ USD

OpenAI lần đầu ghi nhận doanh thu trong một quý vượt mốc 10 tỷ USD, tương đương khoảng 254.500 tỷ đồng. Con số này tăng gần 50% so với mức 6,7 tỷ USD của quý trước, cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty đang được cải thiện đáng kể.

Động lực chính đến từ nhu cầu sử dụng các mô hình ngôn ngữ thế hệ mới và chiến lược mở rộng giải pháp dành cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc phát triển các tác nhân AI có khả năng tự động hóa quy trình công việc cũng trở thành hướng kinh doanh quan trọng.

Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh của OpenAI cải thiện từ mức âm 150% trong quý II lên âm 109% trong quý III, dù chi phí vận hành vẫn ở mức lớn.

Tốc độ doanh thu hàng năm theo đà hiện tại của OpenAI đạt khoảng 50 tỷ USD. Trong khi đó, Anthropic công bố con số 81 tỷ USD vào cuối tháng 10, dù cách tính có bao gồm doanh thu từ đối tác đám mây.

OpenAI còn chịu sức ép cạnh tranh từ Google, Meta, Microsoft và các mô hình AI Trung Quốc như DeepSeek, Qwen. Cuộc cạnh tranh ngày càng tập trung vào hiệu quả kinh tế và khả năng thương mại hóa sản phẩm.

6,9GB dữ liệu nhân viên TSMC bị rao bán 3 Bitcoin

Một nhóm tin tặc tuyên bố đang nắm giữ 46.000 bản ghi dữ liệu cá nhân, tổng dung lượng 6,9GB, được cho là thuộc về nhân viên Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Số dữ liệu này được rao bán trên một diễn đàn ngầm với mức giá 3 Bitcoin, tương đương khoảng 7,4 triệu Đài tệ (khoảng 5,75 tỷ đồng). Nhóm tin tặc còn đe dọa công khai toàn bộ dữ liệu nếu không có người mua trong vòng một tuần.

TSMC xác nhận một số dữ liệu của nhân viên hiện tại và cựu nhân viên đã bị rò rỉ trái phép. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy thông tin bị lộ trùng khớp với dữ liệu từ hệ thống của một nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, công ty chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy hệ thống dữ liệu nội bộ của TSMC bị xâm phạm.

TSMC nhấn mạnh sự cố không liên quan đến dữ liệu sản xuất hoặc dữ liệu khách hàng. Công ty đã thông báo cho những nhân viên bị ảnh hưởng và cung cấp hỗ trợ cần thiết.

Đồng thời, TSMC đang phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ đám mây, các cơ quan điều tra và đơn vị an ninh mạng bên thứ ba để làm rõ vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết.