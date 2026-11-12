Công nghệ 12/11: iPhone 18 giá rẻ lộ nhiều nâng cấp đáng chú ý

iPhone 18 giá rẻ có thể tăng pin, dùng chip 2nm

Theo leaker Fixed Focus Digital, hai thiết bị có tên mã lần lượt là Taycan và Nevera, với nhiều thông số trùng khớp dữ liệu người này thu thập trước đó.

iPhone 18 và iPhone 18e được cho là cùng sử dụng pin dung lượng 4.430 mAh, cao hơn khoảng 21% so với iPhone 17 và 11% so với iPhone 17e. Dung lượng này có thể đạt được nhờ Apple điều chỉnh thiết kế hệ thống loa ngoài và bộ rung xúc giác. Về camera, iPhone 18 tiêu chuẩn có hai camera sau, trong khi bản 18e tiếp tục sử dụng camera đơn.

Màn hình iPhone 18e vẫn chưa thống nhất giữa các nguồn tin, với khả năng sử dụng tấm nền OLED 6,1 inch hoặc 6,3 inch. Máy được dự đoán trang bị chip A20 tiến trình 2nm, RAM 9GB và modem C2 do Apple phát triển.

Apple có thể giới thiệu hai mẫu máy vào đầu năm 2027. Giá iPhone 18e chưa được tiết lộ, trong khi iPhone 18 có khả năng tăng giá so với thế hệ trước.

SpaceX trang bị pin tháo rời cho Starlink Mini 2

SpaceX chính thức công bố Starlink Mini 2, mẫu chảo vệ tinh di động được trang bị pin tháo rời dung lượng 71Wh, cho thời gian kết nối Internet tối đa 4,5 giờ sau mỗi lần sạc. Nâng cấp này giúp thiết bị giảm sự phụ thuộc vào nguồn điện ngoài, vốn là hạn chế của phiên bản Starlink Mini trước đó.

Pin mới có thể gắn trực tiếp vào mặt sau chảo vệ tinh thông qua cơ chế tháo lắp nhanh. Khi pin cạn, người dùng có thể thay viên pin khác hoặc cấp nguồn qua cổng USB-C.

Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 6 với phạm vi phủ sóng lên tới 1.800 foot vuông (167,23 m²), đạt chuẩn kháng bụi nước IP67, có nút nguồn vật lý và đèn LED báo dung lượng pin.

Starlink Mini 2 có độ dày 23,1 mm, trọng lượng 1,6 kg khi gắn pin và chân đế tích hợp. Hộp sản phẩm đi kèm ngàm tripod, củ sạc USB-C công suất 60W và cáp dài 3 mét.

Tại Mỹ, SpaceX đã nhận đơn đặt trước từ một nhóm khách hàng được lựa chọn. Dữ liệu thử nghiệm ghi nhận giá bộ Mini 2 là 249 USD (khoảng 6,38 triệu đồng), pin dự phòng 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng), nhưng chưa phải giá bán lẻ chính thức.

Một số khách hàng được mời mua gói kèm một năm dịch vụ Roam Unlimited giá 999 USD (khoảng 25,6 triệu đồng). SpaceX chưa công bố thời điểm phân phối rộng rãi và mở bán quốc tế.

NASA lần đầu thử nghiệm đưa hai tàu thăm dò tới Sao Hỏa

NASA vừa thử nghiệm thành công kỹ thuật bay qua Trái Đất có hỗ trợ động cơ để đưa hai tàu thăm dò thuộc sứ mệnh ESCAPADE hướng tới Sao Hỏa.

Theo đó, mỗi tàu đã thực hiện thành công một lần bay sượt qua Trái Đất kết hợp với việc kích hoạt động cơ trong thời gian kéo dài. Kỹ thuật này tận dụng đồng thời lực hấp dẫn của Trái Đất và lực đẩy từ động cơ để điều chỉnh quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên cơ quan này áp dụng phương pháp trên.

Hình ảnh bề mặt Sao Hỏa do tàu Curiosity của NASA chụp vào ngày 11/8/2026. (Ảnh: NASA)

Hai tàu dự kiến đến Hành tinh Đỏ vào tháng 9/2027. Hoạt động nghiên cứu khoa học dự kiến bắt đầu vào tháng 6/2028. Hai tàu sẽ phối hợp quan sát sự thay đổi của môi trường Sao Hỏa theo thời gian và vị trí, qua đó cung cấp thêm dữ liệu phục vụ nghiên cứu hành tinh này.