Công nghệ 12/10: OpenAI gây tranh cãi, thị trường PC lao dốc

OpenAI gây tranh cãi với hơn 100 lời giải toán mới

OpenAI đang vấp phải phản ứng từ giới toán học quốc tế sau khi tuyên bố mô hình suy luận o-series mới nhất tự tìm ra lời giải chứng minh hình học và đại số cho hơn 100 bài toán phức tạp chưa từng có lời giải trong lịch sử khoa học.

Tranh cãi tập trung vào cách công bố kết quả của công ty công nghệ Mỹ. Thay vì gửi nghiên cứu đến các tạp chí toán học để trải qua quy trình phản biện đồng cấp (peer review) kéo dài nhiều tháng, OpenAI lựa chọn công bố trên mạng xã hội, đi kèm các video phỏng vấn mang tính quảng bá thương mại.

Nhiều giáo sư toán học tại Đại học Cambridge và Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton chỉ trích việc OpenAI không công khai chi tiết chuỗi suy luận trung gian (chain-of-thought) và các tệp dữ liệu huấn luyện.

Điều này khiến giới chuyên gia gặp khó khăn khi xác minh liệu mô hình thực sự có khả năng suy luận logic hay chỉ ghi nhớ các mẹo giải toán, thậm chí sử dụng lại nội dung từ những kho tài liệu chưa công khai.

Xuất xưởng giảm 20,1%, giá bán PC tăng mạnh

Thị trường máy tính cá nhân (PC) toàn cầu đang chịu sức ép lớn khi lượng thiết bị xuất xưởng trong quý III/2026 chỉ đạt 62,7 triệu chiếc, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu sơ bộ của hãng nghiên cứu IDC cho thấy đây là mức giảm theo năm lớn nhất từng được ghi nhận trong một quý III, vốn là giai đoạn cao điểm của ngành.

Các thương hiệu lớn đều chịu ảnh hưởng. Lenovo xuất xưởng 14,9 triệu chiếc, giảm 22,6% nhưng vẫn dẫn đầu thị trường với 23,8% thị phần. HP ghi nhận mức giảm 30,9%, nặng nhất trong nhóm năm hãng hàng đầu, trong khi ASUS giảm 8,6%, mức thấp nhất trong nhóm các thương hiệu lớn được đề cập.

Một nguyên nhân đáng chú ý là tình trạng thiếu hụt chip nhớ. Nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI khiến Samsung, SK Hynix và Micron chuyển năng lực sản xuất sang các công nghệ như HBM và DRAM máy chủ, thu hẹp nguồn cung bộ nhớ cho PC và smartphone.

Giá hợp đồng DRAM trong quý II tăng 58 - 63%, mức tăng cao nhất trong gần 15 năm.

Chi phí linh kiện tăng buộc Lenovo, HP, Dell, ASUS và Acer điều chỉnh giá bán từ 15% đến 30% kể từ đầu năm. Chủ tịch kiêm CEO Lenovo, Yang Yuanqing, nhận định tình trạng khan hiếm chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2027.

Lenovo trở lại CES 2027 với chiến lược Hybrid AI

Lenovo thông báo đưa sự kiện đổi mới sáng tạo thường niên Tech World trở lại triển lãm CES 2027. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 17h ngày 6/1/2027 theo giờ Thái Bình Dương tại Sphere (Las Vegas, Mỹ), trong khuôn khổ chuỗi bài phát biểu quan trọng của sự kiện.

Tại Tech World CES 2027, Chủ tịch kiêm CEO Lenovo Yuanqing Yang sẽ trình bày chiến lược Hybrid AI, tập trung vào cách chuyển đổi dữ liệu thành giá trị cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Định hướng của hãng được thể hiện qua quan điểm kết hợp trí tuệ con người với trí tuệ nhân tạo, thay vì xem đây là hai lựa chọn riêng biệt.

Trong giai đoạn tiếp theo của tầm nhìn “Smarter AI for All”, Lenovo dự kiến trình diễn khả năng tích hợp các mô hình và tính năng AI trên toàn bộ hệ sinh thái phần cứng, phần mềm, hạ tầng và dịch vụ. Với người dùng cá nhân, hãng hướng đến nền tảng AI thống nhất, kết nối PC, smartphone, thiết bị đeo và các loại phần cứng khác.

Ở mảng doanh nghiệp, Lenovo sẽ giới thiệu mô hình “nhà máy Hybrid AI”, hướng đến tối ưu hóa quản trị dữ liệu, bảo mật tri thức và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang vận hành AI-native.

Sự kiện diễn ra sau khi Lenovo đạt doanh thu 83,1 tỷ USD trong năm tài chính trước đó. Trong quý I năm tài chính 2026/2027, doanh thu của tập đoàn tăng 42% so với cùng kỳ, còn mảng doanh thu liên quan đến AI tăng 60%.