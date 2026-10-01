Công nghệ 1/10: AirPods 5 vẫn khó sửa, OpenAI giới thiệu mô hình AI giá rẻ

AirPods 5 được iFixit chấm 2/10 về khả năng sửa chữa

Dù điểm 2/10 vẫn là mức rất thấp, nhưng nó đánh dấu bước tiến so với những thế hệ trước, vốn thường bị đánh giá là gần như không thể can thiệp khi hỏng hóc.

Điểm thay đổi nằm ở thiết kế pin bên trong củ loa. Apple sử dụng lại cơ chế pin với các chân tiếp xúc thay cho kiểu hàn dây cố định. Nhờ đó, pin có thể được tháo và lắp mà không cần xử lý mối hàn.

iFixit cho biết người dùng hoặc kỹ thuật viên có thể mở củ loa và thay pin bằng những dụng cụ phổ thông như máy sấy tóc và kẹp giữ. Việc gia nhiệt ở mức thấp giúp làm mềm keo trước khi tách phần vỏ.

Tuy nhiên, pin của hai bên tai không thể hoán đổi do khác biệt về cực tính và vị trí chân tiếp xúc. Trong khi đó, hộp sạc vẫn rất khó sửa: các mối nối nhựa được cố định bằng mối hàn thay vì ốc vít, buộc iFixit phải cạy, cắt và phá lớp vỏ để tiếp cận pin.

Apple hiện chưa bán linh kiện rời, chưa phát hành tài liệu hướng dẫn và chưa đưa AirPods vào chương trình Tự sửa chữa. Dù vậy, khả năng thay pin bằng dụng cụ cơ bản đánh dấu thay đổi sau hơn 10 năm và hơn 80 triệu AirPods được bán trên toàn cầu.

Pixel Watch bổ sung theo dõi huyết áp và kháng insulin

Google đã triển khai các tính năng Health Guardian từng được giới thiệu cùng Pixel Watch 5. Người dùng Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 và Pixel Watch 5 có thể thiết lập các tính năng gồm theo dõi xu hướng huyết áp, xu hướng kháng Insulin và chất lượng hô hấp khi ngủ trong ứng dụng Google Health.

Những báo cáo xu hướng đầu tiên dự kiến xuất hiện vào đầu tháng 10. Ba tính năng này được cung cấp miễn phí cho người dùng Pixel Watch.

Với tính năng theo dõi huyết áp, mô hình WavesFM của Google phân tích hình dạng và tốc độ mạch đập dưới da cùng dữ liệu chuyển động theo thời gian. Khi phát hiện xu hướng tăng kéo dài, ứng dụng tạo bản tóm tắt hàng tháng và đề nghị người dùng xác nhận bằng máy đo huyết áp thông thường hoặc trao đổi với chuyên gia y tế.

Tính năng theo dõi xu hướng kháng Insulin giúp phân tích dữ liệu sinh lý trong vài tuần để tìm những thay đổi liên quan đến sức khỏe chuyển hóa mà không cần xét nghiệm máu.

Trong khi đó, tính năng theo dõi chất lượng hô hấp khi ngủ lại tập trung vào hơi thở ban đêm, xác định tỷ lệ thời gian ngủ đạt mức tối ưu và tổng hợp thành đánh giá dài hạn.

Google lưu ý các tính năng này không thay thế xét nghiệm y tế chuyên sâu và không dùng để chẩn đoán tăng huyết áp, tiểu đường hay ngưng thở khi ngủ, cũng không được dùng để thay đổi thuốc hoặc phác đồ điều trị.

Pixel Watch 4 và 5 còn có tính năng phát hiện khẩn cấp hô hấp tại một số quốc gia châu Âu, Tính năng này đã nhận chứng nhận CE nhưng chưa được FDA đánh giá hoặc cấp phép.

OpenAI hủy GPT-6.1 Astra, đưa Sol lên gần mức cao cấp

OpenAI đã hủy kế hoạch ra mắt GPT-6.1 Astra sau khi các thử nghiệm nội bộ phát hiện những vấn đề liên quan đến an toàn. Thay vào đó, công ty đưa GPT-6.1 Sol lên gần hơn với năng lực của GPT-6 Astra, trong khi mức giá chỉ bằng một phần năm.

GPT-6.1 Sol được cho là đạt hiệu năng gần tương đương GPT-6 Astra ở các tác vụ lập trình, sử dụng máy tính và công việc chuyên môn.

GPT-6.1 Sol cũng cải thiện khả năng lập trình, sửa lỗi, đọc hiểu tài liệu và thực hiện quy trình nhiều bước. Ở các prompt (câu lệnh chỉ dẫn) khó với mức reasoning (suy luận) thấp, tỷ lệ câu trả lời có lỗi thực tế giảm từ 11,4% xuống 7,7%. Trên toàn bộ các mức reasoning, tỷ lệ lỗi của GPT-6.1 Sol cao hơn GPT-6 Astra tối đa khoảng 1,9%.

Model này có giá 2 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 10 USD cho mỗi triệu token đầu ra, tương đương GPT-6 Sol.

Trong khi đó, GPT-6 Astra có giá lần lượt 10 USD và 50 USD, khiến GPT-6.1 Sol có mức giá bằng 1/5 Astra. Chi phí cached input (dữ liệu đầu được lưu vào bộ nhớ đệm) của Sol là 0,10 USD/mỗi triệu token, bằng một nửa GPT-6 Sol và 1/10 Astra.

Trong bài đánh giá DeepSWE v1.1 cho các tác vụ kỹ thuật phần mềm kéo dài trên mã nguồn thực tế, OpenAI cho biết GPT-6.1 Sol đạt kết quả tương đương Astra với khoảng một phần năm chi phí. Model hiện có trên API với tên gpt-6.1-sol, dành cho người dùng Plus, Pro, Business, Enterprise và Edu trong ChatGPT Work và Codex, nhưng chưa được cung cấp trên ChatGPT thông thường.