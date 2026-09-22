Cống ngăn triều Tân Thuận, Phú Định sắp về đích, sau 10 năm chờ đợi

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tại cống ngăn triều Phú Định (phường Phú Định, TP.HCM), thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), hàng chục công nhân, kỹ sư đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đưa cống vào vận hành.

Trên hai đoạn đường Phú Định và Đình An Tài ven kênh Đôi (khu vực qua cống Phú Định), nhà thầu đang lu nền, thảm bê tông nhựa và lát gạch vỉa hè.

Nhiều người dân quanh khu vực rất phấn khởi khi công trình dần hoàn thiện. Người dân trước đây đi lại gặp nhiều bất tiện, nhất là vào những thời điểm mưa lớn, triều cường.

“Khu vực này hồi đó ngập, cỏ sậy mọc đầy xung quanh. Nước ngập kéo theo rác trôi dạt vào nhà. Sau khi làm bờ kè, khu vực này sạch hơn nhiều nên người dân ở đây rất vui. Mong rằng dự án sẽ sớm hoàn thành toàn bộ để khu vực bớt bụi, đường sạch đẹp để người dân lưu thông thuận tiện”, chị Lâm Thị Sóc sống trên đường Bến Phú Định chia sẻ.

Vui mừng trước sự thay đổi của khu vực, bà Nguyễn Thị Hằng sống trên đường Đình An Tài cho biết đường xá được nâng cấp mở rộng khang trang đã giải quyết triệt để tình trạng muỗi mòng, ô nhiễm tồn tại suốt 10 năm qua. Giao thông thuận tiện cũng giúp công việc buôn bán của gia đình bà cùng các hộ dân xung quanh trở nên thuận lợi hơn.

Ông Phạm Văn Hùng, Chỉ huy trưởng công trình cống Phú Định cho biết, đang huy động nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công, kể cả ban đêm, để hoàn thành toàn bộ công trình.

Cống Phú Định có thiết kế gồm âu thuyền và trạm bơm với 6 máy bơm. Trong giai đoạn đầu, 3 máy bơm được lắp đặt có tổng công suất khoảng 6m³/giây. Hiện cửa van ngăn triều chính đã hoàn thành, có thể vận hành; hệ thống cửa van âu thuyền chuẩn bị được lắp đặt.

Tương tự, tại cống ngăn triều Tân Thuận (phường Tân Thuận), khối lượng thi công cũng đạt khoảng 95%, cửa van âu thuyền đã được lắp đặt và dự kiến vận hành thử trong tháng 10/2026.

Công nhân đang hoàn thiện nhà quản lý, trạm bơm, máy phát điện, hạ tầng kỹ thuật; lắp đặt thiết bị cơ điện, máy bơm và hệ thống điều khiển SCADA.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016, với tổng mức đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BT do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) làm nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành năm 2018 nhưng sau đó nhiều lần đình trệ do vướng mắc trong quá trình triển khai. Đến tháng 2/2026, dự án được tái khởi động sau khi các vướng mắc từng bước được tháo gỡ.

Theo chủ đầu tư, phần lớn các hạng mục chính của dự án đã hoàn thành. Gần 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, hướng tới hoàn thành đồng bộ và bàn giao dự án trong tháng 11/2026.

Theo thiết kế, các cống sẽ đóng khi triều dâng cao để ngăn nước xâm nhập. Khi mực nước ngoài sông thấp hơn phía trong, cửa van mở để thoát nước, đồng thời bảo đảm giao thông thủy. Vào mùa mưa, hệ thống cũng tạo dung tích trữ nước, hỗ trợ tiêu thoát khi điều kiện cho phép.