Vì sao bờ tả sông Sài Gòn vẫn 'đứng ngoài' lá chắn ngăn triều?

Tại buổi vận hành liên hoàn hệ thống cống ngăn triều ngày 25/11, một người dân ở khu vực Thanh Đa gửi câu hỏi trực tiếp tới chương trình về việc nhà mình mỗi lần triều cường đều ngập nặng, không biết các cống mới vận hành có ngăn nổi hay không?.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc Trung Nam Group (nhà đầu tư dự án) cho biết, qua 3 ngày vận hành thử nghiệm (từ 23 đến 25/11), hiệu quả của công trình thể hiện rõ qua thực tế khi toàn bộ các khu vực thuộc phạm vi thiết kế ngăn ngập do triều đều phát huy tác dụng và ghi nhận kết quả trực tiếp. Tuy nhiên, ông xác nhận hệ thống cống hiện tại chưa thể giải quyết ngập cho khu vực Thanh Đa.

Hệ thống 8 cống lớn của dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng vận hành liên hoàn vào ngày 25/11, thử sức chống ngập. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo ông, toàn bộ dự án quy mô 570 km² thuộc giai đoạn 1 – gồm 8 cống lớn, 12 cống 2m trên đê kè, 41 cống clapê cùng khoảng 6km đê bao, kè, sử dụng khoảng 150.000 tấn thép và 350.000m³ bê tông – chỉ bảo vệ khu vực bờ hữu (bờ phải) sông Sài Gòn.

Trong khi đó, bán đảo Thanh Đa, Thảo Điền, Thủ Thiêm nằm ở bờ tả (bờ trái) sông Sài Gòn. Toàn bộ khu vực bờ trái hiện chưa có dự án khép kín ngăn triều như giai đoạn 1, nên khi triều cường lên cao, nước sông vẫn tràn trực tiếp vào các vùng trũng thấp tại đây. Ông Nguyễn Tâm Tiến kỳ vọng thời gian tới, lãnh đạo TPHCM sẽ tiếp tục thúc đẩy các giai đoạn tiếp theo cho bờ trái để khép kín vòng đai kiểm soát triều hai bờ.

'Lá chắn' nghìn tỷ không thể gánh trọn bài toán ngập nếu thiếu đồng bộ

Dưới góc độ quản lý nước đô thị và biến đổi khí hậu, PGS.TS Hồ Long Phi - chuyên gia quản lý nước và biến đổi khí hậu - lưu ý người dân cần nhìn nhận khoa học về năng lực của công trình, tránh kỳ vọng quá mức ở những nơi nằm ngoài vùng dự án như Thanh Đa, Thảo Điền hay khu vực phía Bắc như Tân Phú, Gò Vấp... Ngay cả bên trong vùng dự án, không công trình nào đạt hiệu quả 100% trước mọi biến cố cực đoan; những nước giàu như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Đức hay Hà Lan vẫn chỉ có ngưỡng bảo vệ căn bản (khoảng 80–90% hoặc cao hơn tùy quy định) và chấp nhận rủi ro khi thiên tai vượt tần suất thiết kế.

Mỗi lần triều cường dâng cao, nước tràn vào nhà dân 'bán đảo' Thanh Đa khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Ảnh: Nguyễn Huế

Đáng chú ý, PGS.TS Hồ Long Phi chỉ ra sụt lún đất là bài toán diễn ra nhanh và ngay tại hiện tại, đặc biệt nặng ở khu phía Nam như Nhà Bè (có nơi lún 5–7cm/năm, nhanh hơn nhiều so với mức dâng của mực nước triều khoảng 1–1,5cm/năm). Công trình kiểm soát triều giúp giảm bớt tác động ngập do mặt đất bị hạ thấp, nhưng để giải quyết toàn diện cần tích hợp đồng bộ 4 yếu tố: ngăn triều, thoát mưa, kiểm soát lún và không gian trữ nước, song song với lớp thích nghi theo thời gian và giải pháp giảm thiểu thiệt hại cho dân sinh, giao thông, kinh tế khi gặp hiện tượng cực đoan (như bài học từ ngập ở Bangkok).

Về vận hành, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết hệ thống kênh rạch TPHCM liên thông chằng chịt nên các cống phải vận hành liên hoàn mới tạo vòng khép kín, hạ mực nước cửa xả và tạo độ dốc thủy lực cho nước nội đô thoát nhanh hơn. Do các cống cách nhau hàng chục cây số nên pha triều từng nơi khác nhau, cần điều tiết linh hoạt theo mực nước trong – ngoài và dự báo mưa – triều.

Trong mùa khô, cống thường đóng khi mực nước sông đạt cao trình +1,2m (khoảng 4–5 tiếng mỗi chu kỳ) và mở khi triều xuống; khi dự báo có mưa, cống khống chế đóng sớm ở mức +0,6m và nâng dần đến +1,2m, kết hợp hệ thống bơm cưỡng bức công suất 120m³/giây để tạo dung tích chứa và hạ mực nước. Tuy nhiên, nếu hệ thống thoát nước nội đô nhỏ hẹp, tắc rác hoặc mưa vượt tần suất thiết kế (khoảng 80–100mm), đường phố vẫn có thể ngập.

Để vận hành bền vững, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh nêu 5 nhóm yếu tố cần làm tốt gồm: mạng lưới quan trắc và dự báo; công nghệ tự động hóa, IoT hướng tới bản đồ 3D và bản sao số (Digital Twin) mô phỏng dòng chảy, mực nước toàn lưu vực; cập nhật quy trình vận hành; năng lực đơn vị vận hành và phối hợp liên ngành, liên hồ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết hệ thống SCADA giám sát từ trung tâm đến từng cống cùng dữ liệu quan trắc 17 điểm đã vận hành, sắp tới sẽ triển khai bản đồ 3D và ứng dụng AI tính toán kịch bản dựa trên quy trình được UBND TPHCM, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.

Cần quản trị đô thị đồng bộ và sự chung tay của người dân Ở góc độ quản lý hạ tầng, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Ban hạ tầng đô thị TPHCM, nhấn mạnh công trình thủy lợi kiểm soát triều hiện đại là điều kiện cần để tạo lá chắn chủ động, còn công tác quản trị đô thị và sự đồng hành của người dân mới là điều kiện đủ để vận hành bền vững. Ông lưu ý hệ thống cống ngăn triều và mạng lưới thoát nước vận hành như một cơ thể sống thống nhất; nếu miệng thu nước, cửa xả bị rác thải bít tắc hoặc hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch bị lấn chiếm, thu hẹp dòng chảy thì nước mưa vẫn không thể tiêu thoát kịp. Bên cạnh đầu tư đồng bộ hạ tầng, nạo vét, cải tạo các tuyến kênh rạch trọng điểm, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng gửi gắm thông điệp tới cộng đồng: giữ gìn vệ sinh, không xả rác xuống sông kênh rạch và tôn trọng hành lang bảo vệ công trình thủy lợi chính là cách thiết thực để người dân cùng thành phố khơi thông dòng chảy, hướng tới đô thị an toàn, xanh và hài hòa với thiên nhiên.