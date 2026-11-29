Có những cánh cổng được dựng lên để ngăn người ngoài bước vào. Có những cánh cổng được mở ra để người bên trong bước ra thế giới.

Và có chiếc cổng làng đứng giữa hai thời đại, một bên là tiếng sáo diều, bên kia là tiếng máy móc; một bên là tre, bên kia là ánh sáng neon; một bên là ký ức, bên kia là thuật toán.

“Cổng làng” bắt đầu ở nơi người Việt thường tìm đường trở về.

Chiếc cổng đứng giữa hai thế giới

Trên sân khấu là chiếc cổng làng đã nhuốm rêu phong. Hai bên có Ông Thiện và Ông Ác đứng canh giữ như hai mặt của lương tri.

Cổng làng phân chia trong và ngoài, quê hương và thế giới. Nhưng cánh cổng ấy không chỉ để đóng. Nó còn để mở, cho người đi xa biết đường trở lại, cho người ở lại nhìn thấy những gì đang đến gần.

Phía sau cổng là một làng quê trù phú. Có tiếng sáo diều, cánh cò trắng, ruộng đồng và nhịp sống của người nông dân. Những con rối nước bước ra từ miền quen thuộc của ký ức: con cò, chiếc lờ, chiếc lơm, những vật bình dị được làm từ tre và gắn với một đời sống biết dựa vào đất, nước, mùa màng.

Tre không biết nói. Nhưng từ rất lâu, người Việt đã nói qua tre. Tre dựng nhà, làm cầu, làm sáo, làm đòn gánh. Tre đi vệ quốc rồi trở về làng, đứng che chái bếp.

Trong “Cổng làng”, tre lại hóa thành con rối, mang trên mình những chuyển động của một thế giới tưởng đã cũ nhưng vẫn chưa chịu biến mất.

Rồi ánh sáng đổi màu. Neon xuất hiện. Tia laser xé qua bóng tối. Âm nhạc điện tử lấn át tiếng sáo. Những chiếc mặt nạ LED che kín gương mặt người trẻ. Một thế giới khác tiến vào cổng làng, không bằng bước chân mà bằng tín hiệu.

Khi con người giấu mặt sau màn hình

Xung đột của vở không cần quá nhiều lời. Chất liệu đã tự lên tiếng. Một bên là tre, thô ráp và có ký ức.

Một bên là máy móc, sáng lạnh và không biết già. Một bên là những con rối được bàn tay người nghệ nhân kéo lên. Một bên là “rối AI cơ khí”, chuyển động bằng ánh sáng, tín hiệu và những mệnh lệnh không nhìn thấy.

Ở giữa hai thế giới ấy, người nghệ nhân già gục xuống bên những con rối hư hỏng. Những nhân vật từng làm trẻ em cười nay bị bỏ quên như những đồ vật chưa kịp trở thành di sản. Đám trẻ mang mặt nạ kỹ thuật số muốn xóa chiếc cổng làng để chạy về phía những giá trị ảo.

Đó là hình ảnh trực diện, nhưng cũng là một hình ảnh đau.

Bởi điều đáng sợ không phải là những đứa trẻ muốn bước đến tương lai. Chúng phải bước tới. Điều đáng sợ là trong lúc chạy, chúng không còn nhớ mình bắt đầu từ đâu.

Khuôn mặt bị che kín bởi đèn LED không phải khuôn mặt của AI. Đó vẫn là khuôn mặt con người. Nhưng con người đã mang một lớp sáng giả lên mình, rồi tưởng lớp sáng ấy thuộc về da thịt.

Thanh âm Việt Nam

Cao trào của vở đến khi tiếng đàn dân tộc và tiếng sáo diều cất lên. Âm thanh từ cội nguồn chạm vào những chiếc mặt nạ LED, làm chúng nứt vỡ.

Ánh sáng lạnh rút lui. Khuôn mặt người hiện ra.

Đó là một hình ảnh sân khấu có sức nặng, bởi chiếc mặt nạ bị phá vỡ không chỉ tượng trưng cho sự tỉnh thức. Nó còn nhắc rằng công nghệ, dù thông minh tới đâu, vẫn không thể thay thế nhu cầu căn bản nhất của con người: được nhìn thấy nhau bằng gương mặt thật.

Máy có thể tạo ra hình ảnh. Máy có thể viết câu chuyện. Máy có thể bắt chước giọng nói. Nhưng máy không có tuổi thơ để nhớ tiếng sáo diều.

Vấn đề không nằm ở chỗ AI có thể làm gì. Vấn đề nằm ở việc con người sẽ quên điều gì khi dùng nó.

Nếu “Cổng làng” dừng lại ở khoảnh khắc những chiếc mặt nạ đổ vỡ, tác phẩm sẽ chỉ là một lời cảnh báo quen thuộc: cái mới nguy hiểm, quá khứ tốt đẹp, hãy quay về nơi cũ.

Nhưng vở không quay lưng với tương lai. Và chính ở đó, tác phẩm tìm thấy câu trả lời đáng chú ý nhất. Cội rễ không từ chối đôi cánh. Những người trẻ không đập bỏ máy móc. Họ học cách làm chủ nó.

AI và công nghệ số được dùng để phục dựng chiếc cổng làng, khôi phục múa rối nước, phát trực tiếp lễ hội Chầu văn và mang di sản đến với thế giới.

Truyền thống và công nghệ không còn đứng ở hai đầu chiến tuyến. Mỗi bên nhận một vai trò. Truyền thống làm cội rễ. Công nghệ làm đôi cánh.

Cây không thể bay với bộ rễ bị chặt. Nhưng cây cũng không thể vươn xa nếu chỉ ôm chặt lấy đất.

“Cổng làng” vì thế không kêu gọi con người níu giữ quá khứ. Quá khứ bị níu giữ sẽ hóa thành vật trưng bày. Tác phẩm đề nghị một điều khó hơn: mang những giá trị tốt đẹp của quá khứ cùng bước vào tương lai.

Một vở diễn nhiều dây nhưng không rối

“Cổng làng” gồm 10 phân cảnh trong 45 phút, kết hợp rối nước, rối cạn, rối mặt nạ, rối dây và hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Nhiều loại hình cùng xuất hiện đồng nghĩa với nhiều nguy cơ va vào nhau. Mỗi loại rối có kỹ thuật, không gian và nhịp điệu riêng. Những con rối tre lại càng khó thuần phục. Đoàn từng buộc nhầm dây, kéo sai hướng, phải tận dụng từng giờ nghỉ để chỉnh lại cơ cấu cho từng nhân vật.

Rối có rất nhiều dây. Nhưng rối không được phép rối.

Trên sân khấu, mỗi sợi dây phải biết nó nâng cánh tay nào, giữ cái đầu nào, kéo bước chân nào. Chỉ cần một sợi đi sai đường, nhân vật có thể ngã. Chỉ cần một nhịp chậm, ảo giác về sự sống sẽ biến mất.

Công nghệ cũng cần trật tự ấy.

Bởi khi dây nằm trong tay nghệ nhân, con rối được sống. Khi thuật toán nằm trong tay người hiểu trách nhiệm, di sản có thể tìm thấy một đời sống mới.

“Cổng làng” đặt ra câu hỏi: những con rối tre sẽ đứng ở đâu trong thế giới của màn hình và thuật toán?

Có lẽ câu trả lời không nằm ở việc chọn tre hoặc chọn máy. Câu trả lời nằm ở đôi tay. Đôi tay nào làm con rối chuyển động? Đôi tay nào viết câu lệnh cho AI? Đôi tay ấy muốn gì, nhớ gì và chịu trách nhiệm với điều gì?

Chiếc cổng làng vì thế vẫn đứng đó. Không để ngăn tương lai đi vào. Không để nhốt quá khứ ở lại.

Nó đứng để nhắc người đi xa rằng mình đã bước ra từ đâu, và nhắc người trở về rằng quê hương không nhất thiết phải đứng yên.

Bên dưới ánh sáng neon, tre vẫn mọc. Giữa tiếng máy, sáo diều vẫn ngân. Và khi con người tháo chiếc mặt nạ kỹ thuật số khỏi gương mặt mình, trí tuệ nhân tạo không còn là kẻ thù của ký ức.

Nó trở thành một sợi dây khác. Một sợi dây mới, nằm trong tay con người, có thể giúp con rối cũ tiếp tục chuyển động về phía ngày mai.