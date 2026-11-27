Nhiều nơi vẫn ngập sâu

Ghi nhận trong đợt triều cường tối 25-11 và rạng sáng 26-11, nhiều tuyến đường như: Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập (các phường: Tân Thuận, Tân Hưng), Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Bình (xã Nhà Bè), khu vực bến Phú Định (phường Phú Định) khô ráo, không còn ngập sâu như những đợt triều trước. Đây là các khu vực nằm trong phạm vi bảo vệ của hệ thống cống kiểm soát triều Tân Thuận, Mương Chuối, Phú Định.

Triều cường gây ngập đường Bình Quới (phường Bình Quới) chiều tối 26-11. Ảnh: QUỐC HÙNG

Anh Nguyễn Văn Tuấn, sống ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Thị Thập - Lê Văn Lương (phường Tân Hưng), cho biết 2 ngày qua khu vực này không còn ngập. Trong các đợt triều cường tháng 10, nhiều tuyến đường và hàng trăm con hẻm trên địa bàn ngập sâu, nước rút chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Nay tình trạng ngập được cải thiện nhờ hệ thống cống kiểm soát triều được đưa vào vận hành.

Tại đường Trần Xuân Soạn, mực nước kênh Tẻ thấp hơn mặt đường khoảng 1,5m. Một số điểm trên đường Đào Trí, Nguyễn Văn Quỳ và khu vực Gò Ô Môi (phường Phú Thuận) vẫn ngập cục bộ, nhưng thời gian nước rút nhanh hơn. Có nơi, thời gian ngập giảm từ khoảng 10 phút xuống còn 2 phút. Bà Nguyễn Thị Phương, ngụ đường Nguyễn Văn Quỳ, cho biết tình trạng ngập do triều cường giảm rõ rệt khi cống kiểm soát triều vận hành.

Trong khi đó, tại bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới), nước sông Sài Gòn dâng gần nửa mét vào thời điểm triều đạt đỉnh khoảng 18 giờ ngày 25-11, tràn vào nhiều con hẻm. Hàng loạt xe bị chết máy khi lưu thông qua những đoạn trũng, người dân phải bì bõm dắt bộ.

Ở bên kia sông, khu Thảo Điền và các tuyến đường ven sông thuộc phường An Khánh như Nguyễn Văn Hưởng, Trần Não cũng ngập. Nhiều đoạn hẻm ngập sâu khoảng nửa mét, nước tràn vào nhà dân gần 2 giờ mới rút. Không ít hộ bị hư hỏng đồ đạc, trong khi những gia đình khó khăn, không có điều kiện nâng nền vẫn phải sống chung với tình trạng ngập.

Sớm mở rộng phạm vi kiểm soát triều

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group (chủ đầu tư Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1), cho biết khu vực Thanh Đa và Thủ Đức nằm ngoài phạm vi bảo vệ của dự án hiện tại, thuộc vùng dự kiến được kiểm soát ngập khi triển khai giai đoạn 2.

Về hiệu quả chống ngập, ông Nguyễn Tâm Tiến nhấn mạnh, công trình chỉ phát huy tối đa tác dụng khi có sự phối hợp đồng bộ giữa hệ thống cống kiểm soát triều, trạm bơm và mạng lưới thoát nước đô thị. Khi nước mưa được dẫn về kênh, rạch, hệ thống bơm sẽ đưa nước ra ngoài, đồng thời tạo dung tích trống để tiếp nhận lượng nước mưa tiếp theo.

Trường hợp cống thoát nước bị nghẹt hoặc không dẫn được nước về kênh, rạch, hiệu quả chống ngập của công trình sẽ bị hạn chế.

Liên quan đến kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho rằng việc triển khai dự án ở giai đoạn 2 là cần thiết và cần đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển đô thị, gắn với quy hoạch thoát nước, giao thông và sử dụng đất.

Các công trình kiểm soát triều quy mô lớn là lớp bảo vệ quan trọng, giúp thành phố chủ động kiểm soát nguồn nước từ bên ngoài, song cần kết hợp đồng bộ với các giải pháp thoát nước đô thị. Việc đầu tư dự án cần hướng đến mở rộng phạm vi bảo vệ, trong đó có những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng triều cường như Thanh Đa, Bình Quới.

Bên cạnh các công trình ngăn triều, thành phố cần bảo vệ, mở rộng không gian điều tiết nước như công viên, hành lang sông, kênh rạch để tăng khả năng trữ và tiêu thoát nước. Đồng thời, cần chuyển từ tư duy xử lý ngập bằng công trình sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro ngập ngay từ khâu quy hoạch, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, thành phố đang tập trung rà soát các điều kiện cần thiết để triển khai dự án ở giai đoạn tiếp theo. Trong đó, phương án đầu tư, nguồn vốn, cơ chế thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị liên quan là những nội dung quan trọng cần được xem xét.

Từ hiệu quả bước đầu của Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), việc sớm triển khai đầu tư giai đoạn tiếp theo được kỳ vọng sẽ từng bước mở rộng vùng bảo vệ, khắc phục tình trạng ngập tại những khu vực bị ảnh hưởng do triều cường.

Việc mở rộng đầu tư sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng chống ngập, nâng cao khả năng thích ứng của TPHCM trước tác động của biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển đô thị bền vững.