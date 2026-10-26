Công khai xử phạt vi phạm quyền lợi người tiêu dùng gây hậu quả lớn

Rõ trách nhiệm cung cấp, bảo mật và thời hạn cung cấp dữ liệu

Tán thành các nội dung của dự thảo luật, ĐBQH Phan Thị Nguyệt Thu (Nghệ An) đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất của pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính.

ĐBQH Phan Thị Nguyệt Thu (Nghệ An) phát biểu.

Góp ý về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử tại Điều 19, đại biểu đề nghị làm rõ giá trị pháp lý của từng loại dữ liệu điện tử; thời điểm xác lập, gửi và nhận quyết định điện tử; phương thức xác định người đã nhận quyết định và cách thức xử lý trường hợp tài khoản định danh điện tử không hoạt động. Các quy định cần bảo đảm tính chính xác, hợp pháp của dữ liệu, xác định đúng chủ thể vi phạm và hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với Điều 48 về thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử, đại biểu đề nghị phân định rõ các loại dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân, dữ liệu cần được bảo mật và dữ liệu do bên thứ ba quản lý; đồng thời quy định việc thu thập trong phạm vi cần thiết để xác minh, xử lý vi phạm hành chính, phù hợp với pháp luật về dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo đại biểu, đối với dữ liệu do doanh nghiệp, tổ chức trung gian hoặc nền tảng số quản lý, cần làm rõ trách nhiệm cung cấp, bảo toàn, bảo mật và thời hạn cung cấp dữ liệu, tạo thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xác minh, xử lý vi phạm.

Cùng quan tâm đến xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, ĐBQH Hoàng Thị Thơ (Đồng Tháp) ghi nhận dự thảo đã quy định việc phát hiện, xác minh, giải trình và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, để hạn chế tranh chấp về nguồn gốc chứng cứ, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về chứng cứ điện tử, thời điểm nhận thông báo, quyền tiếp cận hồ sơ và phương án xử lý khi hệ thống gặp sự cố.

ĐBQH Hoàng Thị Thơ (Đồng Tháp) phát biểu

Theo đại biểu, hồ sơ điện tử phải bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và khả năng truy xuất; cá nhân, tổ chức có quyền xem, sao chụp hồ sơ theo phương thức phù hợp. Việc xác định thời điểm tống đạt quyết định điện tử cần có căn cứ xác nhận hợp lệ; đồng thời cần quy định thủ tục thay thế bằng văn bản giấy khi xảy ra lỗi kỹ thuật, gắn với trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân và lưu trữ hồ sơ.

Góp ý về quy định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản tại Điều 44, ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) cơ bản tán thành việc áp dụng đối với những trường hợp đơn giản. Tuy nhiên, đối với hành vi vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, phản hồi và giải trình trước khi ban hành quyết định xử phạt.

ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) phát biểu

Từ thực tế xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh, đại biểu lưu ý có trường hợp chủ phương tiện không phải là người trực tiếp vi phạm. Vì vậy, trước khi ban hành quyết định xử phạt, cần thông báo rõ hành vi, căn cứ pháp lý; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dữ liệu làm căn cứ xử phạt, phản hồi và yêu cầu xác minh khi cần thiết... Cơ chế này cần được bảo đảm cả với những trường hợp chưa thuộc diện phải giải trình theo Điều 50, đồng thời quy định thời hạn phản hồi phù hợp. Việc không phản hồi không thay thế nghĩa vụ chứng minh vi phạm của cơ quan có thẩm quyền xử phạt.

Chú trọng giáo dục, hỗ trợ sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp dự phiên thảo luận tổ

Liên quan đến nguyên tắc xác định mức phạt tiền tại Điều 25, đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu đồng tình với quy định mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân khi thực hiện cùng một hành vi vi phạm hành chính. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cân nhắc quy định cho phép áp dụng quy định khác của luật chuyên ngành, nhằm bảo đảm tính thống nhất của nguyên tắc xử phạt.

Đối với việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm tại Điều 51, đại biểu đề nghị nghiên cứu đơn giản hóa quy trình chuyển hồ sơ. Trường hợp cơ quan điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, nếu cơ quan chuyển hồ sơ ban đầu không có thẩm quyền xử phạt thì cần cho phép chuyển trực tiếp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, góp phần rút ngắn thủ tục và bảo đảm tính kịp thời trong xử lý.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự phiên thảo luận tổ

Về công khai thông tin xử phạt tại Điều 61, đại biểu tán thành quy định công khai quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gây hậu quả lớn hoặc ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Tuy nhiên, cần làm rõ tiêu chí xác định các trường hợp này để bảo đảm áp dụng thống nhất; đồng thời bổ sung cơ chế công khai thông tin điều chỉnh, đính chính nếu quyết định xử phạt đã công bố sau đó bị sửa đổi hoặc hủy bỏ.

Quan tâm đến quy định về thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Điều 91, đại biểu Hoàng Thị Thơ đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh thẩm quyền, gắn với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị áp dụng biện pháp xử lý.

Đối với biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đại biểu lưu ý quy định đầy đủ quyền được thông báo, tiếp cận hồ sơ, trình bày ý kiến, có người đại diện hoặc người bảo vệ quyền lợi, cũng như cơ chế khiếu nại và xem xét quyết định theo quy định pháp luật.

Liên quan đến thời hạn Tòa án xem xét hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đại biểu đề nghị quy định rõ thời điểm bắt đầu tính thời hạn kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trách nhiệm bổ sung hồ sơ và cơ chế bảo đảm quyền tham gia của người bảo vệ quyền lợi, nhất là đối với người dưới 18 tuổi.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ.

Cùng quan tâm đến việc xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, đại biểu Vũ Thị Lan Anh đề nghị tiếp tục rà soát các quy định theo hướng chú trọng giáo dục, hỗ trợ sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập cộng đồng.

Theo đại biểu, cần làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa người có thẩm quyền, gia đình và các cơ quan, tổ chức liên quan trong thực hiện các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và điều kiện bảo đảm đối với đội ngũ thực hiện nhiệm vụ.

ĐBQH Vũ Thị Lan Anh (Nghệ An) phát biểu.

Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung các biện pháp giáo dục tại cộng đồng, bảo đảm sự tham gia của người chưa thành niên và người đại diện trong quá trình xử lý; đánh giá tính hợp lý của thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, phù hợp với yêu cầu bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên.