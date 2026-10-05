Công khai toàn bộ kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ

KẾT QUẢ XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Kết quả xử lý các kiến nghị được tổng hợp tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7/2026.

2. Kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp tại Công văn số 1690/LĐTM-PC ngày 7/8/2026.

3. Kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được VCCI tổng hợp tại Công văn số 1921/LĐTM-PC ngày 4/9/2026.

Trước đó, ngày 18 tháng 7 năm 2026, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. Trước và trong Hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu 81 nhóm kiến nghị cần giải quyết, hiến kế về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng hai con số.

Lắng nghe các kiến nghị trên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm ngay những nội dung thuộc thẩm quyền và đã đủ căn cứ pháp lý; những vấn đề cơ chế, chính sách cần sửa đổi hoặc vượt thẩm quyền phải đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng khẳng định, tất cả những trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp phải được công khai và sẽ được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, VCCI để cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá những phản ánh kiến nghị đã được xử lý thỏa đáng chưa, đã đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp hay chưa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng giải quyết, xử lý một số kiến nghị của doanh nghiệp. Kết quả xử lý đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 21/8/2026 như sau:

Tình hình, kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp đã được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7/2026:

- 53 nhóm kiến nghị được Bộ Tài chính tổng hợp trước Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7/2026.

- 28 kiến nghị do 10 doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7/2026.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục khẩn trương xem xét, xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, bảo đảm việc xử lý các kiến nghị phải rõ ràng, thực chất, hiệu quả.

Tại Thông báo số 394/TB-VPCP ngày 21/7/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp, công khai toàn bộ kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng/ Trang Thông tin điện tử liên quan.