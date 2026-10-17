Công khai thông tin, thúc đẩy tiến độ cao tốc CT.07

Vị trí người dân phản ánh là nơi nhà thầu thi công cọc khoan nhồi, chuẩn bị mở rộng cầu vượt và đường dẫn nút giao Yên Bình thuộc Dự án cao tốc CT.07.

Những hình ảnh người dân ghi lại cho thấy đất đá bị đào xới tại khu vực chân cầu vượt Yên Bình, máy móc hoạt động gần tuyến cao tốc đang khai thác. Chưa nắm rõ mục đích của việc đào xới, người dân đặt câu hỏi và đề nghị cơ quan báo chí vào cuộc.

Qua thực thế tại hiện trường, phóng viên ghi nhận khu vực này nằm trong phạm vi công trường Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT.07. Nhà thầu đang thi công mở rộng cầu vượt tại nút giao Yên Bình, một trong những vị trí được ưu tiên triển khai trên đoạn Hà Nội - Thái Nguyên.

Đối với người dân sống gần dự án, việc công trường có máy móc, thiết bị hoạt động là tín hiệu đáng mừng. Anh Nguyễn Văn Thủy, tổ dân phố Tân Thịnh, phường Vạn Xuân, cho biết: Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân trong khu vực hiểu rằng một dự án giao thông lớn khó tránh khỏi những tác động nhất định trong quá trình thi công. Điều người dân mong muốn là công trình được triển khai đúng tiến độ, đồng thời các thông tin liên quan được công khai để bà con nắm rõ.

Đơn vị thi công đang thực hiện bóc dỡ lớp đất mặt nằm giữa tuyến C.T 07 để mở thêm 2 làn xe.

Công trường nằm sát khu dân cư và tuyến đường đang khai thác, nên hoạt động của máy móc, việc đào đắp đất đá, lắp đặt rào chắn hay thay đổi tổ chức giao thông đều có thể gây băn khoăn nếu người dân chưa được thông tin đầy đủ.

Việc công khai phạm vi, mục đích và tiến độ thi công sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về các hoạt động tại công trường, chủ động trong sinh hoạt, đi lại và chia sẻ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT.07 có tổng chiều dài khoảng 99,03km, từ khu vực kết nối với đường Vành đai 3 Hà Nội đến nút giao Thanh Bình, kết nối với tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, tổng mức đầu tư hơn 21.228 tỷ đồng.

Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để tổ chức nhiều mũi thi công theo kế hoạch. Ông Bạch Văn Sơn, Đội phó thi công, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, cho biết: Quá trình thi công khó tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định đến đời sống và việc đi lại của người dân. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của người dân trong khu vực.

Dự án được khởi công ngày 30/6/2026, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029, riêng đoạn Hà Nội - Thái Nguyên dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Với khối lượng công việc lớn và thời gian còn lại không nhiều, việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và tổ chức thi công khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ dự án.

Cùng với đó, thông tin về phạm vi, mục đích và tiến độ thi công cần được cung cấp kịp thời, rõ ràng để người dân nắm bắt, chia sẻ những ảnh hưởng trong quá trình triển khai, tạo sự đồng thuận, góp phần đưa công trình về đích đúng kế hoạch.