Công khai số điện thoại phản ánh lạm thu, dạy thêm sai quy định

Các địa phương công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu.

Thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT về tăng cường kiểm tra, nhiều địa phương đã thiết lập và công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh về tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh

Ngày 24/9, Sở GD&ĐT Phú Thọ thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh qua số điện thoại 0210.3675.888 hoặc gửi thông tin đến hộp thư điện tử Vanphong@phutho.edu.vn.

Đây là kênh tiếp nhận trực tiếp các phản ánh liên quan đến những khoản thu trong cơ sở giáo dục và hoạt động dạy thêm, học thêm. Những thông tin có cơ sở sẽ được tiếp nhận, tổng hợp để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết việc thiết lập đường dây nóng nhằm tăng cường quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định trên địa bàn.

Tại Khánh Hòa, Sở GD&ĐT cũng công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về các nội dung này. Người dân có thể liên hệ số 02583.827882 hoặc trực tiếp đến Phòng Tiếp công dân của Sở GD&ĐT tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp có phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Các đơn vị trực thuộc sở được yêu cầu công khai thông tin về đường dây nóng để giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh biết, thuận tiện phản ánh khi phát hiện những vấn đề liên quan.

Tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), UBND đặc khu cũng công khai các đầu mối tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định trên địa bàn.

Theo thông báo, người dân có thể liên hệ bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, qua số điện thoại 0989.055.246; hoặc ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, qua số 0948.864.606.

Thông tin phản ánh cũng được tiếp nhận qua hộp thư điện tử ubndk.phuquoc@angiang.gov.vn.

Việc thiết lập các kênh tiếp nhận này được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh An Giang nhằm bảo đảm các phản ánh của tổ chức, cá nhân về lạm thu, dạy thêm không đúng quy định được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Học sinh tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm

Tại Lào Cai, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai việc thiết lập, công khai và vận hành đường dây nóng, hộp thư điện tử hoặc các kênh tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Sở GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận, phân loại, xác minh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

UBND các xã, phường có trách nhiệm thiết lập và công khai các kênh tiếp nhận phản ánh, đồng thời phân công đầu mối theo dõi, tham mưu xử lý thông tin. Các kênh này phải được duy trì thường xuyên, bảo đảm thông tin được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng được yêu cầu công khai số điện thoại và các kênh tiếp nhận tại vị trí dễ tiếp cận, trên trang thông tin điện tử hoặc bằng hình thức phù hợp để học sinh, cha mẹ học sinh và người dân biết.

Cùng với việc tiếp nhận phản ánh, địa phương yêu cầu tăng cường kiểm tra các khoản thu và hoạt động dạy thêm, học thêm tại các cơ sở giáo dục. Những trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, đồng thời công khai kết quả xử lý theo quy định.

Với những nội dung vượt thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận phải chuyển ngay đến đơn vị có thẩm quyền để phối hợp giải quyết. Thông tin của người phản ánh cũng phải được bảo mật theo quy định.

Còn tại Hải Phòng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường, đặc khu và hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm không đúng quy định.

Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, tiếp nhận phản ánh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nếu có.

Sở GD&ĐT Hải Phòng được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan báo cáo kết quả thiết lập, vận hành hệ thống thông tin đường dây nóng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.