Công khai quy hoạch đô thị sinh thái phía bắc Cam Lâm

UBND xã Cam Lâm vừa có thông báo công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một phần Tiểu khu E thuộc Quy hoạch phân khu đô thị phía bắc. Đồ án định hướng phát triển khu ở sinh thái gắn với cảnh quan đầm Thủy Triều, kết hợp chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

Phối cảnh tổng thể khu vực quy hoạch.

Theo Thông báo số 1015, ngày 9-10-2026, UBND xã Cam Lâm tổ chức công bố công khai hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND xã, đăng tải trên trang thông tin điện tử của địa phương, hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch và thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Các thôn thuộc phạm vi quy hoạch có trách nhiệm phối hợp niêm yết công khai hồ sơ tại hội trường, nhà văn hóa thôn để người dân và các tổ chức tiếp cận, theo dõi. Nội dung công khai gồm quyết định phê duyệt, bản vẽ, thuyết minh quy hoạch, quy định quản lý và nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng dân cư.

Trước đó, UBND xã Cam Lâm đã ban hành Quyết định số 2046 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một phần Tiểu khu E, với diện tích khoảng 173,3ha, quy mô dân số dự kiến 13.920 người. Phạm vi quy hoạch thuộc các khu vực E1.1, E2.1 và E8.1 của Tiểu khu E theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị phía bắc, đô thị mới Cam Lâm.

Theo quy hoạch, khu vực này được định hướng phát triển thành khu dân cư hiện hữu chỉnh trang, tổ chức theo mô hình khu ở sinh thái gắn với hệ thống cây xanh, mặt nước và cảnh quan đầm Thủy Triều. Đồ án hướng đến việc tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan hài hòa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, quy hoạch tập trung cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, bổ sung các công trình công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và các không gian cây xanh, công viên. Việc tổ chức không gian đô thị chú trọng kết nối cảnh quan sinh thái ven đầm Thủy Triều, bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên trong quá trình phát triển.

Về hạ tầng, hệ thống giao thông được quy hoạch kết nối với Quốc lộ 1, các tuyến đường chính đô thị và đường liên khu vực. Trong đó, tuyến đường chính đô thị ven đầm Thủy Triều có mặt cắt ngang 59m, góp phần hình thành trục giao thông và không gian cảnh quan quan trọng của khu vực. Hệ thống cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn cũng được quy hoạch đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và bảo vệ môi trường.