Công khai quy hoạch chi tiết Tiểu khu B đô thị phía bắc Cam Lâm

UBND xã Cam Lâm vừa có thông báo công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một phần Tiểu khu B thuộc Quy hoạch phân khu đô thị phía bắc nhằm cung cấp thông tin để các tổ chức, cá nhân và người dân theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Bản đồ quy hoạch chi tiết một phần tiểu khu B quy hoạch phân khu đô thị phía bắc Cam Lâm.

Theo Thông báo số 1014/TB-UBND, ngày 9-10-2026, UBND xã Cam Lâm tổ chức công khai hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND xã, đăng tải thường xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử của địa phương và hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. Đồng thời, thông tin quy hoạch được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh và niêm yết tại nhà văn hóa các thôn thuộc phạm vi quy hoạch. Hồ sơ công khai gồm quyết định phê duyệt, bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý theo quy hoạch và nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng dân cư.

Trước đó, ngày 25-9-2026, UBND xã Cam Lâm đã ban hành Quyết định số 2047/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một phần Tiểu khu B, với diện tích khoảng 213,67ha, quy mô dân số dự kiến 4.850 người. Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần Tiểu khu B và một phần khu dân cư A4 theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị phía bắc, đô thị mới Cam Lâm.

Theo đồ án được phê duyệt, khu vực quy hoạch có tính chất là các khu dân cư hiện hữu gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp, được cải tạo, chỉnh trang và mở rộng hợp lý. Mục tiêu là cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị phía bắc Cam Lâm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Quy hoạch chú trọng bảo tồn cấu trúc làng xóm phù hợp với quá trình đô thị hóa; bổ sung các công trình công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh, công viên và bãi đỗ xe. Đồng thời, tổ chức lại mạng lưới giao thông nội bộ, tăng cường kết nối với Quốc lộ 1 và tuyến tránh Quốc lộ 1, bảo đảm liên kết giữa các khu dân cư với hệ thống giao thông đối ngoại.

Cùng với đó, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải và thu gom chất thải rắn được quy hoạch đồng bộ, hướng đến cải thiện điều kiện sống của người dân và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới.