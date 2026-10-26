Công khai quy hoạch chi tiết một phần Tiểu khu D đô thị phía bắc Cam Lâm

UBND xã Cam Lâm vừa có thông báo công bố công khai Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) một phần Tiểu khu D thuộc Quy hoạch phân khu đô thị phía Bắc, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Việc công khai nhằm cung cấp thông tin quy hoạch để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện.

Bản đồ quy hoạch chi tiết một phần Tiểu khu D thuộc Quy hoạch phân khu đô thị phía Bắc, xã Cam Lâm.

Trước đó, ngày 25-9-2026, UBND xã Cam Lâm đã ban hành Quyết định số 2045 phê duyệt đồ án quy hoạch nói trên. Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch thuộc một phần Tiểu khu D, có diện tích khoảng 59,68ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 3.990 người.

Về cơ cấu sử dụng đất, đất nhà ở nông thôn, nhà ở làng xóm đô thị hóa chiếm khoảng 31,23ha, tương đương 52,32% diện tích quy hoạch; đất công trình hạ tầng xã hội khoảng 4,49ha; đất công trình dịch vụ khoảng 0,23ha; đất bãi đỗ xe khoảng 1,21ha; đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác khoảng 0,03ha; đất hạ tầng kỹ thuật ngoài đô thị khoảng 6,47ha và đất giao thông khoảng 16,03ha.

Đồ án định hướng hình thành khu dân cư theo hướng đồng bộ, bền vững, kết hợp xây dựng mới với cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu; bố trí các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Theo thông báo, hồ sơ công khai gồm các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch, quyết định phê duyệt đồ án, các bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý theo quy hoạch và nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng dân cư.

UBND xã Cam Lâm giao Phòng Kinh tế tham mưu tổ chức công bố, niêm yết công khai hồ sơ tại trụ sở UBND xã; đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử của xã và hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. Đồng thời, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh và tại nhà văn hóa các thôn thuộc phạm vi quy hoạch để người dân tiếp cận, theo dõi.