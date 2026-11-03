Công khai quy hoạch chi tiết Khu gia đình quân đội tại xã Cam Lâm

UBND xã Cam Lâm vừa có thông báo công bố công khai Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu gia đình quân đội thuộc một phần Tiểu khu G, Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm, xã Cam Lâm.

Phối cảnh tổng thể thiết kế Quy hoạch chi tiết Khu gia đình quân đội.

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 18,61ha, nằm trong Tiểu khu G của đô thị mới Cam Lâm; phía bắc giáp Nhà máy Đường Cam Ranh, phía nam giáp khu đất quốc phòng, phía đông giáp khu đất quốc phòng và đường vào Nhà máy Đường Cam Ranh, phía tây giáp khu dân cư và nông nghiệp hiện hữu. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.900 người.

Mục tiêu quy hoạch nhằm bố trí, sắp xếp không gian ở ổn định, lâu dài cho các hộ gia đình quân nhân; từng bước cải tạo, chỉnh trang khu vực theo hướng đồng bộ, văn minh, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường sống. Đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan theo hướng đồng bộ, hài hòa, gắn kết với hệ thống giao thông và không gian đô thị khu vực lân cận.

Theo cơ cấu sử dụng đất, diện tích đất nhóm nhà ở khoảng 17,03ha, chiếm 91,5% tổng diện tích quy hoạch; đất công trình dịch vụ công cộng, hạ tầng xã hội khoảng 0,6ha; đất quốc phòng khoảng 0,31ha; đất bãi đỗ xe khoảng 0,4ha; đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác khoảng 0,11ha và đất hồ, ao, đầm khoảng 0,16ha.

Đồ án định hướng cải tạo, chỉnh trang các nhóm nhà ở thấp tầng kết hợp xây dựng mới, kế thừa hệ thống đường nội bộ hiện hữu. Chiều cao công trình tối đa 6 tầng. Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ, bảo đảm kết nối với hạ tầng khu vực.

UBND xã Cam Lâm giao Phòng Kinh tế xã tham mưu tổ chức công bố công khai quy hoạch tại trụ sở UBND xã; đăng tải thường xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử của xã và hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. Đồng thời, phối hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh để người dân biết, theo dõi.

Các trưởng thôn thuộc phạm vi quy hoạch có trách nhiệm phối hợp niêm yết thông báo tại hội trường, nhà văn hóa thôn; thông tin rộng rãi đến người dân và các tổ chức trên địa bàn. Hồ sơ công khai gồm: Quyết định phê duyệt quy hoạch, các bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý theo quy hoạch và nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng dân cư.