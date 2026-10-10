Công khai minh bạch - Yếu tố quyết định thành công trong giải phóng mặt bằng tại xã Định Hòa

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 45 đoạn đi qua xã Định Hoà có chiều dài 4km, ảnh hưởng đến 91 hộ dân.

Nhận diện rõ nguy cơ có thể xảy ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, UBND xã Định Hòa luôn áp dụng đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, chú trọng việc công khai, minh bạch tất cả các bước, quy trình, nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời phát huy vai trò giám sát của người dân trong thực thi công vụ

Theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 45 đoạn đi qua xã Định Hòa có chiều dài 4km, ảnh hưởng đến 91 hộ dân, triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Mặc dù hiện nay, dự án mới chỉ ở giai đoạn đầu của công tác chuẩn bị, tuy nhiên UBND xã Định Hòa đã rất chủ động trong việc tổ chức thực hiện.

Xác định, việc làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến hiệu quả giải phóng mặt bằng, nên ngay sau khi có chủ trương đầu tư, xã đã tiến hành họp dân để thông báo rộng rãi về dự án. Mọi thông tin về quy hoạch, kế hoạch thực hiện, phạm vi ảnh hưởng, dự kiến khu tái định cư đều được công khai để người dân nắm bắt, tìm hiểu.

Các chính sách, quy định pháp luật hiện hành về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng được làm rõ. Các bước, lộ trình tiếp theo cũng được thông báo để người dân hiểu và phối hợp thực hiện.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Định Hòa trao đổi thông tin về dự án đến hộ dân bị ảnh hưởng.

Chính sự chủ động của UBND xã trong việc thông tin một cách minh bạch, rõ ràng về dự án, đã tạo được đồng tình, ủng hộ của các hộ dân nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Dù theo phương án được phê duyệt, phần lớn diện tích khu đất hiện trạng nằm ngay ngã ba đường có lợi thế lớn về kinh doanh, dịch vụ sẽ bị thu hồi và phải tái định cư đến nơi ở mới, thế nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Giang, thôn Đắc Trí vẫn đồng thuận, sẵn sàng tháo dỡ nhà cửa để phục vụ dự án.

Anh Giang cho biết: “Tôi thấy chính quyền xã, thôn đã làm việc rất rõ ràng, minh bạch. Chúng tôi được họp dân, được thông báo đầy đủ các thông tin về dự án, vì vậy Nhân dân rất đồng thuận. Vẫn biết là nếu phải di dời thì cuộc sống sẽ có nhiều xáo trộn, tuy nhiên gia đình vẫn sẵn sàng tháo dỡ nhà cửa để nhường đất cho Nhà nước mở rộng đường giao thông, phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng”.

Gia đình anh Nguyễn Văn Giang là 1 trong 91 hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 45.

Tuy nhiên, không phải dự án nào ngay khi triển khai cũng nhận được sự đồng thuận của người dân. Có những dự án dù địa phương đã thực hiện đầy đủ các quy trình, áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, nhưng một số hộ dân vẫn cố tình chống đối, đòi hỏi các chính sách ưu đãi nằm ngoài phạm vi cho phép.

Kiên trì vận động, thuyết phục; công khai, minh bạch toàn bộ quy trình thực hiện, rõ ràng trong áp dụng chính sách là cách mà UBND xã Định Hòa từng bước thay đổi quan điểm, thái độ hợp tác của người dân. Một số hộ dân từ chỗ chống đối quyết liệt đã chuyển sang đồng thuận và hợp tác.

Mặc dù không có nhiều dự án quy mô lớn, nhưng cấp ủy, chính quyền xã Định Hòa luôn xác định dù lớn hay nhỏ thì tất cả các dự án đều phải thực hiện đầy đủ quy trình, tuân thủ quy định, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Cán bộ UBND xã Định Hòa vận động bà Hoàng Thị Ninh, thôn Đắc Trí, xã Định Hòa.

Đối với mỗi dự án trước khi thực hiện, xã đều tổ chức họp dân để thông báo rộng rãi về dự án; phối hợp với chính quyền thôn tiến hành đo đạc, kiểm kê công khai đất và hoa màu, vật kiến trúc trên đất, có sự tham gia và chứng kiến của các hộ dân.

Sau khi hoàn thành, kết quả kiểm kê được niêm yết công khai để các hộ dân kiểm tra, rà soát. Các ý kiến kiến nghị của người dân đều được tiếp thu và kiểm tra, đánh giá đầy đủ, làm cơ sở để xây dựng phương án giải phóng mặt bằng. Phương án này tiếp tục được xã công khai một lần nữa bằng hình thức niêm yết tại trụ sở xã, nhà văn hóa thôn và gửi trực tiếp đến các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trong quá trình triển khai, xã luôn quán triệt cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối tuân thủ quy định, không lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi.

Hiện nay, UBND xã Định Hòa đang triển khai thực hiện 10 dự án lớn nhỏ khác nhau, gồm 7 dự đầu tư công và 3 dự án do tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, với diện tích thực hiện 13,7ha. Theo kế hoạch, trong năm 2026 UBND xã sẽ phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 5,5ha. Tính đến ngày 30/9, xã đã hoàn thành giải phóng 4,1ha, đạt 75%.

Thực tế tại xã Định Hòa cho thấy, khi thông tin được công khai đầy đủ, quy trình được thực hiện rõ ràng, người dân được biết, được tham gia và giám sát, những vướng mắc sẽ được kịp thời giải quyết; từ đó sẽ tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của người dân. Đây sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để công trình sớm hoàn thành và đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.