Công khai, minh bạch là giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn thực phẩm
Thảo luận tại Tổ 4 về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Thanh Liêm (Quảng Trị) nhấn mạnh, công khai, minh bạch thông tin và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi thực phẩm là những yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn thực phẩm bền vững; đồng thời, đề nghị hoàn thiện quy định về phân loại nguy cơ và nhận diện chất lượng, an toàn thực phẩm.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/cong-khai-minh-bach-la-giai-phap-can-co-bao-dam-an-toan-thuc-pham-10440457.html