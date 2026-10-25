Công khai, minh bạch là giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày mai, 26/10, tại TP HCM, Hội nghị quốc tế – Phiên họp thường niên lần thứ 18 của Hội nghị bàn tròn châu Á – Thái Bình Dương về sản xuất và tiêu dùng bền vững (APRSCP) sẽ diễn ra, tập trung tìm giải pháp gắn chuyển đổi số với chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm.