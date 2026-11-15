Công khai lựa chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Một dự án cho thuê môi trường ở Côn Đảo. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ngày 15/11, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết vừa có thông báo công khai để lựa chọn các nhà đầu tư thuê môi trường rừng tại Vườn để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí giai đoạn đến năm 2030.

Việc công khai để lựa chọn này dựa vào các quy định của pháp luật, Nghị định của Chính phủ và quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) cũng như chức năng, nhiệm vụ của Vườn quốc gia Côn Đảo.

Hòn Bảy Cạnh nhìn từ hòn Bông Lan sang. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Những địa điểm này nằm trên các đảo do Vườn quốc gia Côn Đảo quản lý: hòn Bà, hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, hòn Tre nhỏ, hòn Cau và các tiểu khu. Thời hạn thuê tối đa không quá 30 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 14/11/2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 14/12/2026. Tổng điểm đánh giá tối đa là 100 điểm. Hồ sơ đủ điều kiện xem xét lựa chọn phải đạt từ 70 điểm trở lên, đồng thời đạt mức điểm tối thiểu của từng tiêu chí theo quy định. Ngay sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận, bộ phận được giao nhiệm vụ lập biên bản mở hồ sơ, xác định danh sách tổ chức, cá nhân nộp đúng hạn, ghi nhận thành phần hồ sơ và chuyển Hội đồng đánh giá theo quy định.

Một khu rừng trên hòn đảo nhỏ do Vườn quốc gia Côn Đảo quản lý. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

“Việc đánh giá, lựa chọn thực hiện riêng cho từng địa điểm, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng tiêu chí và phương pháp đã công khai. Chúng tôi không bổ sung, thay đổi tiêu chí trong quá trình xét chọn”, ông Nguyễn Khắc Pho cho biết thêm.

Được biết, Vườn quốc gia Côn Đảo có tổng diện tích tự nhiên 19.890ha, gồm 5.890ha diện tích hợp phần rừng trên các đảo và 14.000ha diện tích hợp phần biển, ngoài ra có vùng đệm biển khoảng 20.500ha. Vườn có hệ sinh thái đa dạng, tiêu biểu gồm: Rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và các sinh cảnh biển đảo. Vườn là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc biệt là rùa biển và các loài sinh vật biển có giá trị bảo tồn cao.