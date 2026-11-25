Ông Ninh Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Kết nối Yêu thương - Lan tỏa nhân ái, xã Thọ Xuân, được UBND xã Thọ Xuân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo từ năm 2007 đến năm 2026, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ, Sở Nội vụ công khai thông tin để lấy ý kiến Nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thời gian công khai lấy ý kiến là 10 ngày làm việc. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến tham gia gửi về Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (Tòa nhà hợp khối, số 30 Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) chậm nhất ngày 12/12/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Hết thời hạn nêu trên, cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa gửi ý kiến được xem là không có ý kiến tham gia.