Công khai kết quả đánh giá cải cách hành chính
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, Công an thành phố công khai bảng tổng hợp kết quả đánh giá mức độ hài lòng trên ứng dụng VNeID tháng 10-2026 trên website Công an Đồng Nai.
Tại đây đã cập nhật mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID của Công an thành phố và công an các xã, phường.
Kết quả đánh giá cũng là cơ sở để các đơn vị tiếp tục phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh những nội dung còn hạn chế, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.
Mọi người dân, cán bộ, chiến sĩ có thể xem chi tiết kết quả đánh giá bằng mã QR hoặc vào file tổng hợp.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202610/cong-khai-ket-qua-danh-gia-cai-cach-hanh-chinh-87c40d5/