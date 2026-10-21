Công khai kết quả đánh giá cải cách hành chính

Tại đây đã cập nhật mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID của Công an thành phố và công an các xã, phường.

Kết quả đánh giá cũng là cơ sở để các đơn vị tiếp tục phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh những nội dung còn hạn chế, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

Mọi người dân, cán bộ, chiến sĩ có thể xem chi tiết kết quả đánh giá bằng mã QR hoặc vào file tổng hợp.