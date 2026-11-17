Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Lũng Cú đã thông báo giá phòng của 73 homestay và 3 nhà nghỉ trên địa bàn xã; ghi rõ tên cơ sở, địa chỉ, thông tin liên hệ, quy mô phòng, giường và mức giá theo từng loại phòng. Danh sách công khai có nhiều cơ sở lưu trú tại thôn Lô Lô Chải, địa bàn tập trung đông khách du lịch khi đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Bảng giá được niêm yết cụ thể đối với các loại phòng, từ phòng đơn, phòng đôi đến các loại phòng có sức chứa lớn hơn. Một số cơ sở có ghi rõ những khoản phụ thu đối với người ở thêm, ngày lễ, Tết hoặc các dịch vụ chưa bao gồm trong giá phòng.

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lũng Cú cho biết, các mức giá do tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp và chịu trách nhiệm. Đây là thông tin công khai để du khách tham khảo, lựa chọn dịch vụ, không phải mức giá do Ủy ban nhân dân xã quy định hoặc phê duyệt. Các cơ sở kinh doanh tự quyết định mức giá và có trách nhiệm niêm yết, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở lưu trú tại thôn Lô Lô Chải niêm yết giá công khai đến du khách. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Cùng với việc công khai bảng giá, chính quyền địa phương yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá tại cơ sở và trên phương tiện vận chuyển; bảo đảm thông tin rõ ràng, dễ quan sát, dễ nhận biết.

Các cơ sở phải thu đúng giá đã niêm yết, không tự ý thu thêm các khoản ngoài thỏa thuận với khách hàng. Trường hợp điều chỉnh giá, phải thực hiện niêm yết công khai trước khi áp dụng và kịp thời thông báo với chính quyền địa phương để tổng hợp, cập nhật.

Khi nhận được phản ánh những cơ sở lưu trú không niêm yết giá, thu cao hơn giá niêm yết, tự ý tăng giá, ép giá hoặc có hành vi ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách du lịch sẽ được xã kiểm tra và xử lý theo quy định.