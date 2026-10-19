Công khai giá bán nhà ở xã hội tại xã Mao Điền (Hải Phòng)

Phối cảnh tổng thể dự án Khu dân cư Lương Điền Cẩm Điền. (Ảnh: CĐT)

Giá bán nhà ở xã hội bình quân tạm tính là 19.873.387 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy định.

Mức giá trên được công khai trên cơ sở Quyết định số 510/2026/QĐ-SKLAND ngày 5/10/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư SKLAND về việc phê duyệt giá bán nhà ở xã hội; phương án xác định giá bán do Công ty cổ phần Giá xây dựng lập và báo cáo thẩm tra của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư xây dựng.

Giá bán hiện là giá tạm tính do Dự án đang trong quá trình triển khai, chưa được quyết toán và kiểm toán. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng, của Công ty cổ phần Đầu tư SKLAND (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng theo quy định và gửi một bộ hồ sơ kiểm toán, quyết toán đến Sở Xây dựng để kiểm tra giá bán NOXH.

Trường hợp giá bán theo kết quả kiểm toán, quyết toán và kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn giá bán đã ký trong hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch của người mua, thuê mua NOXH. Trường hợp giá bán thấp hơn, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua, thuê mua NOXH.

Chủ đầu tư cũng không được thu quá 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hoàn thành việc hoàn trả phần chênh lệch (nếu có).

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng TP Hải Phòng, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai đầy đủ thông tin về quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, thời gian và địa điểm phát hồ sơ, thời gian bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ cùng các thông tin liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng, trang thông tin điện tử của UBND xã Mao Điền và ít nhất một lần trên báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương. Thông tin phải được công khai tối thiểu 30 ngày trước thời điểm nhận hồ sơ.

Việc công khai giá bán nhằm bảo đảm minh bạch thông tin, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin về NOXH và giám sát quá trình triển khai, mua bán căn hộ theo quy định pháp luật.