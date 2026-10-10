Công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm

Đơn vị tiếp nhận thông tin là Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng (số 2 đường Đông Giang, phường An Hải); số điện thoại đường dây nóng: 02363821066. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đường dây nóng hoạt động trong giờ hành chính và duy trì trong suốt năm học 2026 - 2027.

Trước đó, ngày 19/9/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6247/BGDĐT-VP về việc tăng cường kiểm tra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tăng cường kiểm tra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông; giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); thiết lập và vận hành hệ thống thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.