Công khai đường dây nóng để chính quyền gần dân hơn

Giờ làm việc ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Hữu Phúc

Ngày 28/10, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) công bố số điện thoại đường dây nóng 0971.013.613 để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, hạ tầng, an ninh, trật tự và các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương. Đáng chú ý, đường dây nóng còn tiếp nhận những phản ánh về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và các bất cập, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ.

Đây là cách làm đáng ghi nhận, mở thêm kênh giao tiếp trực tiếp giữa chính quyền với người dân, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát hoạt động của bộ máy hành chính.

Không riêng xã Chân Mây - Lăng Cô, một số địa phương trên cả nước thời gian qua cũng có cách làm tương tự. Ngày 5/10, UBND phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) cũng công khai đường dây nóng của lãnh đạo phường để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên về đất đai, xây dựng, môi trường, thái độ phục vụ, tình trạng nhũng nhiễu và chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Những cách làm này cho thấy việc chính quyền cơ sở đang quan tâm mở thêm kênh tiếp nhận thông tin, qua đó kịp thời nắm bắt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Trong thực tế, không phải người dân nào cũng có điều kiện đến trụ sở chính quyền để trình bày kiến nghị hoặc gửi đơn phản ánh theo quy trình hành chính. Nhiều sự việc cần được thông tin ngay, chẳng hạn một công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm, tình trạng đổ rác gây ô nhiễm, hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn hoặc một tuyến đường hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nếu có đường dây nóng dễ liên hệ, người dân có thể phản ánh kịp thời, giúp chính quyền nắm bắt tình hình và chủ động kiểm tra, xử lý trước khi những bất cập nhỏ trở thành vấn đề lớn.

Quan trọng hơn, khi tiếp nhận cả phản ánh về thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chính quyền đã mở thêm một kênh để người dân trực tiếp giám sát chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp đang vận hành, khi cấp xã, phường đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn và cũng là nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết phần lớn công việc thường ngày của người dân.

Tuy nhiên, công bố số điện thoại mới chỉ là bước đầu. Điều quyết định hiệu quả của đường dây nóng là đường dây ấy phải thực sự “nóng”. Phản ánh của người dân phải được tiếp nhận nhanh, phản hồi kịp thời và giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thay vì chỉ dừng lại ở công bố số điện thoại.

Người dân gọi đến đường dây nóng là vì có vấn đề cần được chính quyền quan tâm, giải quyết. Nếu điện thoại liên tục không có người nghe, phản ánh được ghi nhận nhưng chậm xử lý, hoặc người dân phải gọi nhiều lần vẫn không nhận được câu trả lời, thì đường dây nóng sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu. Càng không nên để đường dây nóng hoạt động rất tích cực trong những ngày đầu công bố, rồi dần trở nên nguội lạnh vì thiếu người trực, thiếu theo dõi và đôn đốc giải quyết.

Vì vậy, cùng với việc công khai số điện thoại, các địa phương cần xây dựng quy trình tiếp nhận rõ ràng, phân công người chịu trách nhiệm, xác định thời hạn phản hồi và thông báo kết quả xử lý cho người dân.

Những phản ánh về nguy cơ mất an toàn hoặc hành vi vi phạm đang diễn ra cần được chuyển ngay đến bộ phận có trách nhiệm xử lý. Với các vụ việc phức tạp cần thêm thời gian xác minh, chính quyền cũng cần chủ động thông báo tiến độ, tránh để người dân phải liên tục liên hệ hỏi kết quả.

Đặc biệt, những phản ánh liên quan đến hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm của cán bộ cần được xem xét khách quan, bảo mật thông tin người phản ánh theo quy định để người dân yên tâm góp ý, giám sát hoạt động công vụ.

Từ cách làm của xã Chân Mây - Lăng Cô và một số địa phương khác, việc công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị là cách làm đáng được nghiên cứu, nhân rộng tại các xã, phường trên cả nước.

Bởi một chính quyền gần dân không chỉ thể hiện ở việc sẵn sàng lắng nghe mà còn ở khả năng phản hồi nhanh, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.