Dự toán NSNN năm 2027 sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ hai. Ảnh: Quochoi.vn

Báo cáo cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 và dự kiến dự toán NSNN năm 2027 trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai xem xét, quyết định.

Bản báo cáo gồm 4 phần: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2026, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2027 các quỹ tài chính nhà nước do trung ương quản lý; Phụ lục số liệu liên quan.

“Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 Chính phủ trình Quốc hội” hiện được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính nhằm lấy các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất.