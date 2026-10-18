Công khai địa chỉ thư điện tử Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Ngày 17/10/2026, UBND tỉnh ban hành thông báo địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, để trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; những bức xúc khi giải quyết công việc với các cơ quan nhà nước; tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng lắng nghe các ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thuận tiện trong việc tiếp nhận và xử lý, người dân, tổ chức và doanh nghiệp nêu rõ nội dung phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin liên hệ và gửi kèm tài liệu liên quan (nếu có).

Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, xem xét, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc xử lý. Kết quả được thông tin đến người gửi qua thư điện tử hoặc hình thức phù hợp; đồng thời được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo dõi, giám sát.

UBND tỉnh cam kết giữ bí mật thông tin người gửi phản ánh, kiến nghị. Thông tin liên hệ và tài liệu cung cấp chỉ được sử dụng để phục vụ việc tiếp nhận, xử lý; không công khai danh tính, địa chỉ, số điện thoại và thông tin riêng tư của người gửi khi đăng tải kết quả giải quyết.