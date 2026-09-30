Công khai danh sách cơ sở thuộc diện nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

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Việc công khai danh sách được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 153/2024/NĐ-CP ngày 21/11/2024 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phân loại các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí cố định, phí biến đổi và đăng tải danh sách trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan tổ chức thu phí.

Theo danh sách được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, các cơ sở xả khí thải thuộc diện nộp phí được chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất là các cơ sở xả khí thải không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải, thực hiện nộp phí cố định. Nhóm này gồm nhiều cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực như chăn nuôi, chế biến nông sản, chế biến cà phê, sản xuất thực phẩm, dệt nhuộm, sản xuất rượu vang, sản xuất thuốc, sản xuất gạch ngói, dịch vụ du lịch và một số ngành nghề khác.

Nhóm thứ hai là các cơ sở xả khí thải thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải, thực hiện nộp cả phí cố định và phí biến đổi theo quy định. Danh sách nhóm này có các cơ sở sản xuất bia, khai thác và chế biến khoáng sản, xử lý chất thải, sản xuất dược phẩm, sản xuất giày dép, chế biến cao su, sản xuất giấy, chăn nuôi gia cầm, chế biến hải sản, sản xuất đường và nhiều lĩnh vực sản xuất khác.

Đáng chú ý, trong nhóm phải nộp cả phí cố định và phí biến đổi có một số cơ sở quy mô lớn trên địa bàn tỉnh như Nhà máy Bia Sài Gòn – Lâm Đồng, Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng, các nhà máy xử lý chất thải, nhà máy chế biến cao su, nhà máy sản xuất giấy và các cơ sở công nghiệp khác. Tần suất quan trắc được xác định tùy từng cơ sở, có nơi thực hiện 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 1 năm/lần hoặc theo hoạt động thời vụ.

Tại khu vực 3, danh sách cũng ghi nhận một số cơ sở thuộc diện phải quan trắc và nộp phí, trong đó có Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, các nhà máy sản xuất tinh bột sắn tại Đắk Song và Đắk R’lấp, nhà máy xử lý rác thải, nhà máy sản xuất phân bón và nhà máy sản xuất ván MDF, veneer gỗ.

Việc phân loại và công khai danh sách nhằm tạo cơ sở để các tổ chức, cá nhân thuộc diện nộp phí xác định đúng nghĩa vụ tài chính về bảo vệ môi trường, đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác quản lý nguồn phát thải trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải căn cứ Nghị định số 153/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Sở để thực hiện kê khai, nộp phí theo quy định./.