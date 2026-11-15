Công khai danh sách 119 phôi sổ đỏ bị mất tại Phú Thọ

Theo Thông báo số 965/TB-SNN&MT ngày 5/11/2026, qua báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ, cơ quan chức năng xác định có tổng cộng 119 phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc. Thông tin này được tổng hợp từ Báo cáo số 84/BC-ĐKĐĐ ngày 29/10/2026 và các Báo cáo số 85/BC-ĐKĐĐ, 87/BC-ĐKĐĐ ngày 3/11/2026.

Danh sách 119 phôi bị mất gửi kèm thông báo.

Để phòng ngừa nguy cơ các phôi Giấy chứng nhận bị mất bị lợi dụng làm giả giấy tờ hoặc thực hiện các giao dịch trái pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo, triển khai biện pháp kiểm tra và ngăn chặn.

Trong đó, Sở Tư pháp và Công an các tỉnh, thành phố được đề nghị thông báo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng, xác nhận nội dung hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến 119 phôi Giấy chứng nhận đã thất lạc.

Danh sách số phát hành của các phôi giấy bị mất được công khai kèm theo thông báo để các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện tra cứu, đối chiếu khi tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra tính hợp lệ của Giấy chứng nhận khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc giao dịch về đất đai.

Trường hợp phát hiện Giấy chứng nhận có số phát hành trùng với danh sách 119 phôi bị thất lạc, các tổ chức, cá nhân cần thông báo ngay cho Công an địa phương và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ để phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ là đơn vị tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý các trường hợp phát hiện Giấy chứng nhận có số phát hành thuộc danh sách phôi bị mất. Địa chỉ tiếp nhận tại đường Quang Trung, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; số điện thoại liên hệ: 0210 3847 961.

Việc công khai danh sách 119 phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc nhằm cảnh báo sớm, hạn chế nguy cơ các đối tượng lợi dụng để giả mạo giấy tờ, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho các giao dịch đất đai và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.