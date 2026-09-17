Công khai biện pháp về thuế TNDN có thể trình Quốc hội cuối năm

Tại cuộc họp chiều 16/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai ngay về kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở các kết quả đạt được của 8 tháng, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành cần tiếp tục đánh giá tình hình, làm việc với các địa phương, tham mưu các Phó thủ tướng tiếp tục chỉ đạo, thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đưa các dự án tồn đọng, kéo dài đi vào hoạt động, bảo đảm tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên các lĩnh vực, nhất là hạ tầng, giao thông, khoa học công nghệ, năng lượng…

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Cùng với đó, tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, Thủ tướng yêu cầu Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương đánh giá rất kỹ tình hình, diễn biến, đặc biệt là điều hành giá xăng dầu, điện…

Về đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và xử lý tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, Thủ tướng và các Phó thủ tướng đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, các Bộ phải tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ ngay các vướng mắc chưa được xử lý triệt để.

Bộ Tài chính, chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, các cơ quan, địa phương đánh giá kỹ sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu; tiếp tục rà soát và đánh giá tổng thể tình hình doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung kiến nghị xử lý ngay một số khó khăn, bất cập, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là công khai các biện pháp về thuế TNDN có thể trình Quốc hội vào cuối năm nay để tăng lòng tin của doanh nghiệp vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, từ đó tiếp tục yên tâm để mở rộng sản xuất.

Về điều hành thị trường xăng dầu và điện, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Công Thương tiếp tục bám sát tình hình, đảm bảo việc dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện từ nay đến cuối năm; khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bổ sung. Bộ Công Thương khẩn trương trình đề án tổng thể về cơ cấu lại ngành điện; Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Công thương trình đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo cắt giảm các khâu trung gian và tăng cường chất lượng, hiệu quả của cung ứng điện.