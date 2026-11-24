Được xây dựng dưới triều vua Nebuchadnezzar II (604–562 trước Công nguyên), Cổng Ishtar là một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất của Babylon cổ đại, thuộc vùng Lưỡng Hà, ngày nay nằm trên lãnh thổ Iraq. Công trình được đặt theo tên nữ thần Ishtar, vị thần gắn với tình yêu, chiến tranh và sinh sôi trong tín ngưỡng Mesopotamia. Đây là một trong những cổng chính dẫn vào khu vực nội thành, đồng thời đánh dấu điểm kết thúc của Con đường Rước lễ (Processional Way).

Điểm khiến Cổng Ishtar trở nên khác biệt là lớp gạch nung phủ men xanh lam rực rỡ, kết hợp với những hình phù điêu động vật được tạo hình nổi trên bề mặt. Hàng bò đực tượng trưng cho thần Adad và những con rồng lai Mušḫuššu gắn với thần Marduk được bố trí thành các hàng xen kẽ. Những sinh vật này không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn được tin là có khả năng bảo vệ thành phố và xua đuổi thế lực xấu.

Cổng Ishtar được phục dựng tại Bảo tàng Pergamon, Berlin, với những phù điêu rồng Mušḫuššu và bò đực trên nền gạch men xanh. Ảnh: historia.nationalgeographic.com.es

Con đường dẫn đến cổng cũng được trang trí bằng những bức phù điêu sư tử, linh vật gắn với nữ thần Ishtar. Trong các dịp năm mới của người Babylon, đoàn rước tượng thần Marduk đi qua cổng và tiến về khu vực đền thờ. Vì vậy, toàn bộ kiến trúc không chỉ có chức năng phòng thủ mà còn giữ vai trò quan trọng trong các nghi lễ tôn giáo và quyền lực hoàng gia.

Sau khi Babylon suy tàn, Cổng Ishtar dần đổ nát và bị vùi lấp. Từ năm 1899 đến 1917, các nhà khảo cổ Đức tiến hành khai quật, thu thập hàng nghìn mảnh gạch men trang trí. Những hiện vật này được đưa về Berlin và sử dụng để phục dựng một phần công trình tại Bảo tàng Pergamon, mở cửa trưng bày năm 1930. Phiên bản tại Đức chủ yếu tái hiện cổng ngoài nhỏ hơn, không phải toàn bộ kiến trúc nguyên thủy.

Ngày nay, phần di tích còn lại tại Iraq vẫn là đối tượng nghiên cứu và bảo tồn quan trọng. Cổng Ishtar không chỉ phản ánh trình độ chế tác gạch men tinh xảo của người Babylon mà còn thể hiện tham vọng biến kinh đô thành một biểu tượng quyền lực, tôn giáo và nghệ thuật khiến hậu thế phải ngưỡng mộ.

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