Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung tại lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Tạo xung lực mới cho tiến trình liên kết khu vực

Bước vào năm 2026, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và khoa học - công nghệ. Trong khi đó, nhiều điểm nóng xung đột kéo dài tiếp tục tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và an ninh toàn cầu.

Trước những thách thức đó, ASEAN tiếp tục kiên định tinh thần “Cùng chèo lái tương lai chung” dưới sự chủ trì của Philippines trong năm 2026. Việc Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, cùng với chuyến công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự AIPA lần thứ 47, mang theo Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã thể hiện rõ quyết tâm và thông điệp đối ngoại của Việt Nam trên cả bình diện song phương và đa phương.

Hoạt động đối ngoại đồng bộ này khẳng định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, đồng thời cho thấy sự cộng hưởng chặt chẽ giữa kênh hành pháp và lập pháp trong đóng góp vào thịnh vượng chung của khu vực.

Sau Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vào tháng 5/2026, Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới triển vọng tăng trưởng khả quan thông qua tăng cường liên kết, củng cố năng lực tự cường và đa dạng hóa thị trường. Môi trường hòa bình, ổn định cơ bản được duy trì, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ASEAN vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, quản trị khủng hoảng và cân bằng giữa mở rộng quan hệ đối ngoại với giữ vững vai trò trung tâm.

Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines đã phát huy vai trò dẫn dắt và thúc đẩy hợp tác khu vực. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, các nhà lãnh đạo đã thông qua và ghi nhận 117 văn kiện, mức cao nhất trong nhiều kỳ hội nghị gần đây. Một trong những kết quả nổi bật là việc ký kết Hiệp định khung ASEAN về kinh tế số (DEFA), mở ra cơ hội đưa quy mô kinh tế số khu vực lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030, gấp 2 lần dự báo cơ sở. Bên cạnh đó, các nước thúc đẩy triển khai sớm Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN nâng cấp (ATIGA), nhằm đơn giản hóa thủ tục và củng cố chuỗi cung ứng.

Hợp tác tiểu vùng cũng có thêm động lực khi các Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản và Mekong - Hàn Quốc được nối lại sau 6 năm gián đoạn, góp phần gắn kết định hướng phát triển tiểu vùng với các ưu tiên chung của ASEAN. Đồng thời, các nước thống nhất nhiều giải pháp nhằm kết nối lưới điện, bảo đảm an ninh nguồn cung dầu mỏ và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học - công nghệ.

Sau 31 năm gia nhập ASEAN, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Hiệp hội. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và lần thứ 49, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đề xuất nhiều sáng kiến nhằm củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường và thúc đẩy hợp tác thực chất trong khối.

Chuyến công tác cũng tạo điều kiện để Việt Nam tăng cường trao đổi, tham vấn và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với các nước ASEAN, đồng thời thúc đẩy quan hệ với các đối tác chủ chốt như Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Sức mạnh cộng hưởng từ kênh ngoại giao nghị viện

Việc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và AIPA lần thứ 47 diễn ra gần như song song mang lại giá trị bổ trợ quan trọng. Theo Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, hai sự kiện tạo ra ba tác động cốt lõi: củng cố lòng tin chiến lược và cam kết thượng tôn luật pháp quốc tế; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh và chuỗi cung ứng tự cường; đồng thời tăng cường gắn kết giữa kênh chính phủ và kênh nghị viện, góp phần chuyển hóa các quyết sách khu vực thành pháp luật và hành động thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các trưởng đoàn tham dự AIPA lần thứ 47 chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Với vai trò là cầu nối đưa các cam kết khu vực vào cuộc sống và phản ánh tiếng nói của người dân, trong năm 2026, AIPA đã triển khai chuỗi hội nghị chuyên đề nhằm rà soát việc thực hiện các nghị quyết của AIPA lần thứ 46 và chuẩn bị cho AIPA lần thứ 47. Các nội dung thảo luận tập trung vào vai trò của nghị viện trong củng cố vị thế trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quản trị hòa bình, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quyền năng cho phụ nữ, phát huy vai trò của nghị sĩ trẻ và phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Trên cương vị nước chủ nhà, Philippines đã tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA lần thứ 47, khép lại năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Từ khi gia nhập AIPA năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm. Triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, trong năm 2026, Quốc hội Việt Nam đã tích cực tham gia các cơ chế hội nghị, xây dựng báo cáo quốc gia về việc thực hiện nghị quyết AIPA lần thứ 46, đề xuất nội luật hóa các cam kết khu vực và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp trong các lĩnh vực phòng, chống ma túy, bình đẳng giới, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Phát biểu tại AIPA lần thứ 47, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phát huy tối đa thế mạnh của ngoại giao nghị viện, đồng thời kiến nghị tập trung vào ba ưu tiên lớn: củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật; kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường, thịnh vượng; đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách của nghị viện. Những đề xuất này có sự tương đồng với trọng tâm xuyên suốt trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines và mục tiêu dài hạn của Hiệp hội, góp phần kết nối các thỏa thuận giữa chính phủ các nước với quá trình hoàn thiện thể chế và giám sát thực thi.

Đánh giá về kết quả của đợt hoạt động đối ngoại đa phương lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định, chuyến công tác tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của ngoại giao nghị viện trong việc tạo dựng môi trường đối ngoại thuận lợi, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trong quá trình tham gia định hình tương lai khu vực.

Cùng với Thông điệp sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới AIPA lần thứ 47, các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp tục khắc họa rõ nét hình ảnh một quốc gia đổi mới, năng động, bản lĩnh và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Sự gắn kết chặt chẽ giữa các kênh đối ngoại là cơ sở quan trọng để những sáng kiến và cam kết tại các hội nghị sớm được hiện thực hóa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và phát triển bền vững.