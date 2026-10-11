Cộng hòa Séc tăng cường diễn tập bảo vệ hạ tầng trọng yếu

Cảnh sát Séc trong cuộc diễn tập ở Tyn nad Vltavou.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Cộng hòa Séc đang tăng cường các biện pháp bảo vệ hạ tầng trọng yếu trước những rủi ro an ninh, bao gồm nguy cơ phá hoại và tấn công mạng. Quân đội, cảnh sát và các lực lượng thuộc hệ thống cứu hộ tích hợp đẩy mạnh phối hợp, tổ chức diễn tập nhằm nâng cao khả năng bảo vệ các cơ sở và dịch vụ thiết yếu.

Quân đội Cộng hòa Séc phối hợp với cảnh sát triển khai chuỗi diễn tập mang tên Safeguard 2026 tại thủ đô Praha. Khoảng 150 quân nhân, chủ yếu thuộc lực lượng dự bị động viên, tham gia huấn luyện các phương án bảo vệ hạ tầng trọng yếu, trong đó có các cơ sở cung cấp dịch vụ cấp, thoát nước.

Theo ông Pavel Mareček, Giám đốc Bộ Chỉ huy quân sự khu vực thủ đô Praha, các lực lượng tham gia sẽ di chuyển từ điểm tập kết đến những cơ sở được lựa chọn, triển khai nhiệm vụ tiếp quản và bảo vệ, sau đó rút khỏi địa điểm theo kế hoạch.

Trong khi đó, cảnh sát cũng tổ chức diễn tập tại kho đạn của nhà máy quốc phòng ở Vlašim và duy trì lực lượng bảo vệ tại nhiều cơ sở chiến lược khác.

Trước nguy cơ gia tăng các hình thức tấn công hỗn hợp và tấn công mạng, Chính phủ Cộng hòa Séc đã ban hành những quy định an ninh mới đối với các doanh nghiệp chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, cấp nước, giao thông, viễn thông và thực phẩm.

Các đơn vị thuộc diện điều chỉnh phải tăng cường biện pháp bảo vệ, thường xuyên đánh giá rủi ro và kiểm tra nhân sự đảm nhiệm những vị trí trọng yếu.

Cảnh sát Cộng hòa Séc cho biết hiện chưa có thông tin về mối đe dọa trực tiếp đối với nước này và người dân, mặc dù trong những năm qua nước này ghi nhận một số vụ việc gây quan ngại về an ninh, đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ hạ tầng trọng yếu.

Giới chuyên gia cảnh báo các cuộc tấn công trực tiếp vào cơ sở hạ tầng và tấn công mạng nhằm vào hạ tầng trọng yếu có thể tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực phối hợp, phòng ngừa và ứng phó của các cơ quan chức năng cũng như những đơn vị vận hành các dịch vụ thiết yếu./.