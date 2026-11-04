Cộng hòa Kyrgyz mang lực lượng mạnh sang Việt Nam so tài tại Casper Cup 2026

Đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz sẽ so tài với đội tuyển Việt Nam vào ngày 17/11. (Ảnh: VFF)

Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11/2026, với sự tham dự của chủ nhà Việt Nam và hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz.

Đến với giải đấu, đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz triệu tập 25 cầu thủ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Urmat Abdukaimov, đại diện Trung Á mang đến Casper Cup 2026 dàn lực lượng có sự kết hợp giữa những tuyển thủ giàu kinh nghiệm quốc tế và nhiều nhân tố trẻ.

Đáng chú ý trong danh sách của Cộng hòa Kyrgyz là tiền vệ Gulzhigit Alykulov, một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá nước này. Cầu thủ sinh năm 2000 từng ghi bàn quan trọng trong trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, góp phần giúp Cộng hòa Kyrgyz giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trên hàng công, Joel Kojo là cái tên đáng chú ý. Tiền đạo sinh năm 1998, có nguồn gốc Ghana, đã ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia với khả năng săn bàn.

Tuyến giữa của đội tuyển đang xếp hạng 104 thế giới có sự góp mặt của Alimardon Shukurov và Odilzhon Abdurakhmanov, những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Abdurakhmanov là một trong những nhân tố chủ chốt góp công giúp đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại thứ hai, giành quyền tham dự vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2026.

Với những đóng góp nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024. Ở mùa giải V-League 2026/27, Abdurakhmanov tiếp tục khoác áo Câu lạc bộ Thanh Hóa và được tin tưởng trao băng đội trưởng, thể hiện vai trò quan trọng trong đội hình đội bóng xứ Thanh.

Odilzhon Abdurakhmanov trong màu áo Câu lạc bộ Thanh Hóa. (Ảnh: VFF)

Ở hàng phòng ngự, Valeriy Kichin là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình. Trung vệ sinh năm 1992 từng có nhiều năm thi đấu tại Nga và là nhân tố đáng chú ý trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển.

Một điểm đáng chú ý khác là vị trí huấn luyện viên trưởng được đảm nhiệm bởi Urmat Abdukaimov, nhà cầm quân người Kyrgyz còn khá trẻ. Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 8/2026, ông từng làm việc với đội tuyển U23 Kyrgyzstan và tham gia công tác đào tạo, phát triển huấn luyện viên tại Liên đoàn Bóng đá Kyrgyz.

Tại Casper Cup 2026, đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/11 và đội tuyển Việt Nam ngày 17/11. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz mới có một lần chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đó là trận giao hữu nội bộ diễn ra hồi tháng 1/2024 tại Qatar, trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2023./.

Danh sách đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz: Thủ môn (3): Artem Priadkin, Erzhan Tokotaev, Kurmanbek Nurlanbekov. Hậu vệ (8): Aizar Akmatov, Arlen Beksulov Nurlanovich, Khristian Brauzman, Said Datsiev Vladimirovich, Tamirlan Kozubaev, Ulanbek Sulaimanov, Valerii Kichin, Valeriy Murzakov Vadimovich. Tiền vệ (11): Alimardon Shukurov, Baibol Ermekov Eldarbekovich, Eldiar Zarypbekov, Erbol Atabaev Kanatbekovich, Ernist Batyrkanov, Gulzhigit Alykulov Zhanybekovich, Kairat Zhyrgalbek Uulu, Kimi Merk Bern, Manas Karipov, Odilzhon Abdurakhmanov Alisherovich, Sardorbek Nematov Khamdambekovich. Tiền đạo (3): Joel Kojo, Kai Merk, Sirozhiddin Astanakulov.

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. (Ảnh: VFF)