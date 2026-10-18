Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận hơn 4.500 trường hợp tử vong vì dịch Ebola

Các nhân viên y tế di chuyển thi thể một nạn nhân Ebola tại Mongbwalu, tỉnh Ituri, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hai người đàn ông ở độ tuổi 20 được báo cáo nhiễm bệnh Ebola tại khu vực y tế Wapinda, trong đó một người đã tử vong. Báo cáo không nêu rõ nguồn lây nhiễm.

Tính đến ngày 16/10, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 9.415 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, bao gồm 4.536 trường hợp tử vong, kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 5, tỷ lệ tử vong ở ngưỡng 48,2%.

Tỉnh Ituri ở phía đông vẫn là tâm điểm dịch bệnh, chiếm hơn 73% tổng số ca nhiễm được xác nhận trên toàn quốc, tiếp theo là tỉnh Bắc Kivu lân cận. Dịch bệnh hiện đã ảnh hưởng đến 66 khu vực y tế trên 8 tỉnh.

Đợt dịch hiện nay do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt đối với chủng virus này mặc dù các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành.

Dịch bệnh Ebola bùng phát hồi tháng 5 đã trở thành dịch bệnh lớn nhất và gây tử vong nhiều nhất được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và là dịch bệnh Ebola lớn thứ 2 trên toàn cầu, sau dịch bệnh ở Tây Phi năm 2014-2016.