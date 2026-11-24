Mở rộng không gian nguồn cung

Từ ngày 23-27/11/2026, Việt Nam chủ trì chuỗi hoạt động cấp cao của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Hà Nội, trong khuôn khổ năm Chủ tịch CPTPP 2026. Bên cạnh các nội dung về hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối với các đối tác, việc thúc đẩy thực thi Hiệp định tiếp tục là một trọng tâm được đặt ra. Với doanh nghiệp xuất khẩu, hiệu quả thực thi CPTPP được thể hiện từ những vấn đề rất cụ thể: khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ, hoàn thiện chứng từ và tận dụng ưu đãi thuế quan tại các thị trường thành viên.

Trong các cam kết của CPTPP, cơ chế cộng gộp xuất xứ tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp lựa chọn nguồn nguyên liệu và tổ chức sản xuất trong khu vực. Theo quy định của Hiệp định, nguyên liệu hoặc hàng hóa có xuất xứ từ một hay nhiều thành viên CPTPP, khi được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa tại lãnh thổ một thành viên khác, có thể được xem là có xuất xứ tại thành viên thực hiện công đoạn sản xuất đó.

Cộng gộp xuất xứ không phải cơ chế có thể áp dụng giống nhau cho tất cả các hiệp định thương mại tự do.

Quy định này có ý nghĩa đối với những ngành hàng sử dụng nguyên liệu, linh kiện và bán thành phẩm từ nhiều quốc gia. Thay vì chỉ tính đến nguồn cung trong nước, doanh nghiệp có thể xem xét khả năng sử dụng nguyên liệu từ các thành viên CPTPP để đáp ứng quy tắc xuất xứ đối với sản phẩm cuối cùng. Cơ chế cộng gộp vì thế mở rộng phạm vi lựa chọn đầu vào, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất trong khu vực.

Tuy nhiên, cộng gộp xuất xứ không đồng nghĩa mọi nguyên liệu nhập khẩu từ một nước thành viên CPTPP đều mặc nhiên được công nhận là có xuất xứ. Điều kiện đặt ra là nguyên liệu đó phải đáp ứng quy định xuất xứ của Hiệp định và doanh nghiệp phải có căn cứ chứng minh. Việc xác định xuất xứ vẫn phải dựa trên quy tắc cụ thể áp dụng cho từng mặt hàng, chứ không chỉ căn cứ vào quốc gia cung cấp nguyên liệu.

CPTPP quy định các phương thức xác định xuất xứ, gồm hàng hóa có xuất xứ thuần túy; hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu có xuất xứ trong khu vực; và hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng. Với mỗi sản phẩm, doanh nghiệp cần xác định chính xác mã HS, đối chiếu tiêu chí xuất xứ tương ứng và rà soát quá trình sản xuất, nguồn nguyên liệu. Đây là bước quan trọng trước khi lập chứng từ chứng nhận xuất xứ để đề nghị hưởng ưu đãi thuế quan.

Mỗi FTA có quy tắc cộng gộp riêng

Cộng gộp xuất xứ không phải cơ chế có thể áp dụng giống nhau cho tất cả các hiệp định thương mại tự do. Phạm vi cộng gộp, loại nguyên liệu được chấp nhận và điều kiện đi kèm được quy định riêng trong từng hiệp định thương mại tự do (FTA). Do đó, doanh nghiệp cần phân biệt rõ quy tắc của CPTPP với UKVFTA, EVFTA hay các hiệp định khác, tránh áp dụng kinh nghiệm từ một thị trường sang thị trường khác.

Chẳng hạn, CPTPP cho phép cộng gộp nguyên liệu có xuất xứ từ các thành viên trong khối khi nguyên liệu đó được sử dụng để sản xuất hàng hóa tại một thành viên khác. Trong khi đó, UKVFTA có quy định cộng gộp nguyên liệu có xuất xứ từ Liên minh châu Âu trong những điều kiện nhất định. Với EVFTA, ngoài cơ chế cộng gộp song phương giữa Việt Nam và EU, còn có cơ chế cộng gộp vải có xuất xứ từ Hàn Quốc đối với một số sản phẩm dệt may đáp ứng các điều kiện quy định. Phạm vi và điều kiện áp dụng của từng cơ chế không giống nhau.

Sự khác biệt này đòi hỏi doanh nghiệp phải kiểm tra quy tắc xuất xứ theo đúng hiệp định được sử dụng để đề nghị hưởng ưu đãi. Một loại nguyên liệu có thể được chấp nhận cộng gộp theo hiệp định này nhưng không đáp ứng điều kiện theo hiệp định khác. Nếu lựa chọn sai căn cứ, doanh nghiệp có thể không chứng minh được xuất xứ của hàng hóa, dù sản phẩm đã được sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường có FTA.

Trao đổi về việc khai thác các FTA, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) từng lưu ý doanh nghiệp cần tính toán đồng thời thị trường xuất khẩu, nguồn cung nguyên liệu và quy tắc xuất xứ của từng hiệp định. Với CPTPP, cơ chế cộng gộp trong khu vực tạo điều kiện để doanh nghiệp xem xét nhiều nguồn cung hơn, thay vì chỉ bó hẹp trong một quan hệ thương mại song phương.

Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp phải đưa yêu cầu về xuất xứ vào ngay từ khâu lựa chọn nhà cung cấp và tổ chức sản xuất. Khi sử dụng nguyên liệu từ nhiều quốc gia, hồ sơ cần thể hiện được nguồn gốc nguyên liệu, chứng từ xuất xứ liên quan và mối liên hệ giữa nguyên liệu đầu vào với sản phẩm xuất khẩu. Nếu chỉ đến khi làm thủ tục cấp C/O mới rà soát lại hồ sơ, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung chứng từ hoặc chứng minh tiêu chí xuất xứ đã đáp ứng.

Chứng từ quyết định khả năng hưởng ưu đãi

Trong thực tế, một trong những trở ngại của doanh nghiệp khi thực hiện quy tắc xuất xứ là việc tập hợp, quản lý và đối chiếu chứng từ. Đối với sản phẩm sử dụng nhiều loại nguyên liệu, mỗi nguồn cung có thể đi kèm hệ thống giấy tờ khác nhau. Doanh nghiệp phải xác định nguyên liệu nào có xuất xứ, nguyên liệu nào không có xuất xứ, đồng thời kiểm tra điều kiện cộng gộp nếu sử dụng nguồn cung từ các thành viên FTA.

Khâu này đòi hỏi sự phối hợp giữa bộ phận thu mua, sản xuất, kế toán và xuất nhập khẩu. Thông tin về nhà cung cấp, hóa đơn, chứng từ nguyên liệu, định mức sản xuất và hồ sơ liên quan cần được lưu trữ có hệ thống để phục vụ việc xác định xuất xứ. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế về nhân lực chuyên trách và khả năng tiếp cận thông tin quy tắc xuất xứ có thể khiến quá trình chuẩn bị hồ sơ mất nhiều thời gian.

Cơ chế cộng gộp xuất xứ CPTPP mở rộng khả năng sử dụng nguyên liệu nội khối, nhưng doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ quy tắc và chứng từ để hưởng ưu đãi thuế quan.

Cùng với việc đáp ứng quy tắc xuất xứ, doanh nghiệp cần nắm rõ quy trình chứng nhận xuất xứ theo từng FTA. CPTPP cho phép áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ linh hoạt, trong đó chứng từ chứng nhận không bắt buộc theo một mẫu thống nhất nhưng phải có các thông tin tối thiểu theo quy định. Hiệp định cũng đặt ra trách nhiệm đối với chủ thể thực hiện chứng nhận, yêu cầu phải có khả năng chứng minh hàng hóa đáp ứng điều kiện xuất xứ khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh.

Điều đó cho thấy, C/O hay chứng từ chứng nhận xuất xứ không chỉ phục vụ một lần thông quan. Hồ sơ phải bảo đảm tính chính xác, nhất quán và có khả năng truy xuất khi phát sinh yêu cầu kiểm tra. Việc khai báo không chính xác hoặc không đủ căn cứ chứng minh có thể dẫn đến việc hàng hóa bị từ chối hưởng ưu đãi thuế quan, thậm chí phát sinh nghĩa vụ thuế bổ sung và những rủi ro pháp lý liên quan.

Ở góc độ quản lý, việc phân cấp nhiệm vụ cấp C/O cho địa phương đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn của cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Cán bộ thực hiện cần nắm chắc quy định về xuất xứ của từng FTA, các tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa, hàm lượng giá trị khu vực và cơ chế cộng gộp. Chất lượng hướng dẫn, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và sự thống nhất trong quá trình giải quyết thủ tục có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả thực thi chính sách.

Cùng với cải cách quy trình, ứng dụng hệ thống điện tử trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp C/O góp phần giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, số hóa chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng chuẩn hóa dữ liệu, hướng dẫn rõ ràng và khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình kê khai, chứng minh xuất xứ. Công tác kiểm tra, giám sát và hậu kiểm cũng cần được thực hiện để bảo đảm C/O được cấp đúng quy định, ngăn ngừa gian lận xuất xứ và bảo vệ uy tín hàng hóa Việt Nam.

Cơ chế cộng gộp mở rộng khả năng lựa chọn nguồn nguyên liệu, nhưng không làm giảm yêu cầu tuân thủ quy tắc xuất xứ. Muốn biến ưu đãi thuế quan thành lợi ích thực tế, doanh nghiệp phải hiểu đúng quy định của từng FTA, kiểm soát được nguồn nguyên liệu và duy trì hệ thống chứng từ minh bạch. Đây cũng là nền tảng để nâng cao hiệu quả cấp, sử dụng C/O ưu đãi và củng cố độ tin cậy của hàng hóa Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu.