Công dụng mới có lợi cho cơ thể của vi khuẩn trong món kim chi

Nhóm nghiên cứu do các tiến sĩ Lee Se Hee và Whon Tae Woong dẫn đầu tại Viện Kimchi Thế giới vừa công bố một phát hiện mới liên quan đến công dụng của lợi khuẩn thu được từ món kim chi.

Theo công bố này, loại vi khuẩn axit lactic được phân lập từ món ăn truyền thống của Hàn Quốc này có thể giải quyết mối lo ngại ngày càng gia tăng về sự tích tụ vi nhựa trong đường tiêu hóa.

Nghiên cứu mới phát hiện chủng lợi khuẩn từ kim chi có khả năng liên kết với các hạt vi nhựa trong ruột, giúp thúc đẩy đào thải chúng khỏi cơ thể. Ảnh minh họa: SimplyTadka

Các hạt vi nhựa, hay nhựa nano, là những phần tử nhựa siêu nhỏ có kích thước dưới 1 micrometer, sinh ra từ quá trình phân hủy của các vật liệu nhựa lớn. Con người có thể vô tình hấp thụ chúng thông qua nguồn thực phẩm và nước uống hằng ngày.

Nhờ kích thước cực kỳ nhỏ bé, những hạt nhựa này dễ dàng vượt qua hàng rào ruột để di chuyển và tích tụ tại các cơ quan như thận hoặc não. Dù vậy, các biện pháp sinh học nhằm kiểm soát lượng vi nhựa tích tụ trong hệ tiêu hóa hiện vẫn chỉ ở những giai đoạn nghiên cứu ban đầu.

Để tìm kiếm giải pháp, các nhà khoa học đã tập trung đánh giá khả năng hấp phụ của chủng vi khuẩn axit lactic Leuconostoc mesenteroides CBA3656 đối với hạt vi nhựa polystyrene. Trong điều kiện thí nghiệm tiêu chuẩn, chủng CBA3656 cho thấy hiệu suất bám dính hạt nhựa đạt tới 87%, tương đương mức 85% của chủng đối chứng Latilactobacillus sakei CBA3608.

Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt đã xuất hiện khi thử nghiệm trong môi trường giả lập đường ruột của con người. Trong khi tỷ lệ hấp phụ của chủng đối chứng CBA3608 bị sụt giảm nghiêm trọng xuống mức 3%, chủng CBA3656 từ kim chi vẫn duy trì được khả năng bám dính lên đến 57%.

Kết quả này chứng minh vi khuẩn kim chi có thể liên kết ổn định với hạt vi nhựa ngay cả trong môi trường khắc nghiệt mô phỏng hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bioresource Technology cho thấy, thử nghiệm trên động vật cũng mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Thử nghiệm được tiến hành trên mô hình chuột vô trùng ở cả hai giới tính khi được bổ sung chủng vi khuẩn CBA3656.

Sau thời gian theo dõi, lượng hạt vi nhựa được tìm thấy trong phân của nhóm chuột này đã tăng hơn gấp 2 lần so với nhóm đối chứng không sử dụng lợi khuẩn. Điều này củng cố giả thuyết rằng vi khuẩn từ kim chi hoạt động như một chất bẫy sinh học, liên kết các hạt nhựa lại với nhau ở ruột và đẩy chúng ra ngoài theo đường tiêu hóa.

Chia sẻ về phát hiện này, Tiến sĩ Lee Se Hee cho biết, ô nhiễm nhựa hiện không còn đơn thuần là vấn đề môi trường mà đã trở thành mối lo ngại trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng. Việc phát hiện tác dụng mới của vi khuẩn trong món kim chi mở ra một hướng đi sinh học đầy tiềm năng, chứng minh các vi sinh vật trong thực phẩm lên men có thể đóng vai trò loại bỏ chất ô nhiễm môi trường.

Viện Kimchi Thế giới là cơ quan nghiên cứu do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ thông tin Hàn Quốc, do ông Chang Hae Choon làm Viện trưởng. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục mở rộng khai thác giá trị khoa học từ nguồn vi sinh vật kim chi nhằm đóng góp thêm nhiều giải pháp cho sức khỏe và môi trường.