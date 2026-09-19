Công dụng làm đẹp từ quả mướp đắng bạn nên biết

Mặt nạ mướp đắng trị mụn

Để trị mụn bằng mướp đắng bạn có thể sử dụng nước ép mướp đắng để uống đồng thời tăng cường sử dụng mướp đắng trong bữa ăn hàng ngày. Cùng với việc nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong thì cũng cần thực hiện chăm sóc da mụn từ bên ngoài. Bạn có thể áp dụng công thức thực hiện mặt nạ dưỡng da từ mướp đắng và bao gồm cả tác dụng trị mụn.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, mướp đắng được rửa sạch và cắt khúc. Sau đó sẽ dùng mướp đắng đi ngâm vào nước muối được pha loãng khoảng 30 phút. Tiếp đó lấy mướp đắng ra và rửa lại với nước sạch và để ráo. Tiếp theo cho mướp đắng vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn và sử dụng một miếng vải lọc để tách riêng phần nước và phần bã.

Bạn có thể áp dụng công thức thực hiện mặt nạ dưỡng da từ mướp đắng và bao gồm cả tác dụng trị mụn.

Sau đó, rửa sạch mặt và sử dụng bông tẩy trang thấm đều nước ép mướp đắng lên mặt đặc biệt ở những vùng da có nhiều mụn. Có thể thực hiện lặp lại từ 5 đến 6 lần và rửa lại bằng nước sạch. Lưu ý với những trường hợp da bị nhiều mụn và sưng, viêm nhiều thì chỉ cần rửa sạch mặt bằng nước muối sinh lý loãng trước khi tiến hành đắp mặt.

Mặt nạ mướp đắng với nha đam và mật ong

Nha đam tương tự như mướp đắng có tác dụng làm dịu da, trị mụn trứng cá và làm phục hồi nhanh các tổn thương của da. Khi kết hợp mướp đắng với nha đam và mật ong có thể tạo thành hỗn hợp điều trị mụn, giảm viêm, dưỡng ẩm.

Lấy hỗn hợp này trộn đều và thoa đều lên mặt và cổ và để yên trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút và rửa lại bằng nước sạch.

Mặt nạ mướp đắng với nước cốt chanh và cà chua

Hỗn hợp các thành phần này giúp chống oxy hoá, làm sáng da đồng thời làm mề vết thâm. Cà chua tương tự mướp đắng có tác dụng vừa se khít lỗ chân lông vừa trị mụn và tăng đàn hồi cho da.

Lấy hỗn hợp này trộn đều và thoa đều lên mặt và cổ và để yên trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút và rửa lại bằng nước sạch.

Mặt nạ mướp đắng với nước cốt chanh và cà chua giúp chống oxy hoá, làm sáng da đồng thời làm mờ vết thâm.

Xông hơi mặt với khổ qua

Xông hơi giúp lỗ chân lông giãn nở, từ đó các bụi bẩn và bã nhờn được đào thải ra ngoài. Hơi nước có chứa tinh chất khổ qua sẽ giúp làm sạch sâu và kháng khuẩn cho da.

Đâu tiên bạn đun sôi một nồi nước với vài lát khổ qua. Tắt bếp, để nước bớt nóng trong vài phút. Trùm kín đầu bằng một chiếc khăn lớn, hơ mặt cách mặt nước khoảng 30cm trong 10-15 phút. Lau khô mặt và thoa kem dưỡng ẩm.

Giảm cân bằng trà mướp đắng

Giảm cân bằng mướp đắng không hề khó khi bạn áp dụng đúng phương pháp, sử dụng đều đặn, kiên trì. Trà mướp đắng không chỉ hỗ trợ đào thải chất béo khỏi cơ thể mà còn bổ sung lượng nước cần thiết, tăng cường trao đổi chất và giải khát, thanh nhiệt.

Mướp đắng bạn mua về đem rửa sạch với nước muối loãng rồi để ráo nước. Cắt mướp đắng thành những lát mỏng, giữ nguyên hạt quả. Bạn có thể phơi khô các lát mướp đắng dưới nắng gắt hoặc sao bằng chảo nóng đến khi thấy chuyển màu nâu.

Mỗi lần sử dụng bạn lấy 3 - 4 lát mướp đắng cho vào cốc, thêm 300 - 400ml nước sôi và ủ như trà thông thường. Thời gian thích hợp để sử dụng trà mướp đắng là vào buổi sáng.

Mẹo chế biến mướp đắng phát huy tối đa công dụng giảm cân

Cạo sạch phần ruột trắng: Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, lớp màng trắng xốp bên trong quả rất đắng, nên dùng thìa cạo thật sạch lớp màng này sẽ giảm vị đắng đáng kể.

Ướp muối hạt và rửa sạch: Thái mỏng mướp đắng, rắc một chút muối hạt, bóp nhẹ và để khoảng 5 - 10 phút rồi rửa lại với nước lạnh. Muối sẽ tiết bớt nước đắng ra ngoài.

Ngâm nước đá lạnh: Mướp đắng sau khi cắt lát đem ngâm vào tô nước đá khoảng 15 phút. Cách này vừa làm giảm độ đắng, vừa giúp mướp đắng giữ được màu xanh bắt mắt và độ giòn sần sật rất ngon.