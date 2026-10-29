Cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile thắp sáng đêm sinh nhật 10 tuổi

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (VLTK Mobile) được nhắc đến không chỉ qua các trận PK phô diễn tài năng, giải đấu nảy lửa hay hành trình phát triển nhân vật đặc sắc, mà còn bởi những mối quan hệ hình thành trong thế giới kiếm hiệp tình duyên.

Đêm hội ngộ của những người “giữ lửa”

Phát biểu tại sự kiện, ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Phát hành Trò chơi trực tuyến VNGGames, nhấn mạnh: “10 năm không chỉ là một con số. 10 năm là một kỳ tích. Nhưng một ngọn lửa cháy được 10 năm không phải chỉ nhờ một bàn tay giữ gìn. Để có quả ngọt hôm nay, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đã được hàng triệu bàn tay cùng thắp, cùng giữ”.

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile vẫn duy trì được một cộng đồng người chơi đông đảo suốt một thập kỷ.

Theo ông Thắng, với hơn 25 triệu người chơi sau một thập kỷ, VLTK Mobile đã vượt qua những cột mốc vòng đời mà nhiều tựa game di động khó đạt tới. Ông cũng nhắc lại thời điểm 2018 khi đại diện Kingsoft sang Việt Nam gặp gỡ cộng đồng. Đến nay, sự trở lại của Studio Kiếm Tâm - Kingsoft tại sự kiện kỷ niệm 10 năm thể hiện mối hợp tác giữa nhà phát triển, nhà phát hành và người chơi vẫn được nối dài.

Ông Lã Xuân Thắng gọi 10 năm hành trình VLTK Mobile là kỳ tích.

Tại sự kiện, ban tổ chức vinh danh những người chơi có cống hiến nổi bật; những đại hiệp đã đồng hành lâu dài suốt 10 năm; các nhà vô địch Đại Hội Võ Lâm, Thiên Hạ Hội Võ, Tuyệt Địa Tranh Phong và Sơn Hà Luận Kiếm; những cặp đôi gắn bó bền bỉ trong game. Các game thủ đạt thành tích cao tại Võ Lâm Tinh Tú và Thiên Hạ Hội Võ 2026 cũng được vinh danh trong dịp này. Qua đó, ban điều hành gửi lời cảm ơn đến những người “giữ lửa” đã góp sức duy trì sức sống của tựa game suốt một thập kỷ.

Sân khấu 360 độ và những giai điệu của ký ức

Bên cạnh những khoảnh khắc hội ngộ bằng hữu, Võ Lâm Thượng Đỉnh còn mang đến không gian nghệ thuật với sân khấu 360 độ, hệ thống LED hiện đại và các tiết mục lấy cảm hứng từ thế giới Võ Lâm. Phần trình diễn ngoại trang giới thiệu 5 thiết kế kết hợp cảm hứng kiếm hiệp với chất liệu văn hóa Việt, tạo điểm giao thoa giữa thế giới game và bản sắc truyền thống.

Long Phụng Hòa Minh - sự giao thoa nét đẹp văn hóa truyền thống trên sân khấu Võ Lâm Thượng Đỉnh.

Âm nhạc được xem là sợi dây nối ký ức cộng đồng khi chương trình mở màn với ca khúc Kiếm hiệp tình bất hủ của cộng đồng VLTK Mobile, tiếp đó là ca khúc Thiên cổ vang lên trong phần vinh danh gợi lại những năm tháng sát cánh cùng bang hội. Sự góp mặt của ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam cùng ca sĩ Lamoon - người hóa thân thành Chân Nhi trong chiến dịch kỷ niệm 10 năm - cũng mang lại nhiều cảm xúc cho người tham gia.

Sân khấu Võ Lâm Thượng Đỉnh thăng hoa cùng những màn trình diễn đặc sắc.

Thông qua livestream, người chơi ở xa vẫn có thể theo dõi chương trình. Khách tham dự trực tiếp còn trải nghiệm hoạt động tương tác tại sảnh và nhận quà lưu niệm độc quyền. Chương trình lucky draw “Rung cây tiền” còn trao nhiều phần quà công nghệ gồm iPhone Duo 512 GB, iPad Air 11 inch M4 Wi-Fi 256 GB 2026 và AirPods 4. Đặc biệt, 2 ôtô điện Geely EX2 Max và Geely EX2 Pro, trị giá lần lượt 499 triệu đồng và 459 triệu đồng, được trao tặng từ nhà tài trợ độc quyền Tasco Auto. Đây là dòng xe điện đô thị có khả năng di chuyển đến 400 km mỗi lần sạc.

Chủ nhân của bộ đôi ôtô điện đô thị Geely EX2 Max và Geely EX2 Pro đến từ nhà tài trợ Tasco Auto.

Điểm nhấn của đêm hội là nghi thức thắp đèn hoa đăng, hiện thực hóa tinh thần xuyên suốt chiến dịch “Thập niên duyên ngộ - Vạn hỏa tinh quang”. Mỗi ngọn đèn tượng trưng cho một người chơi, câu chuyện và dấu ấn riêng. Khi cùng thắp sáng, tất cả tạo nên hình ảnh cộng đồng đồng lòng giữ lửa suốt 10 năm.

Tiếp nối tinh thần Võ Lâm bằng những trải nghiệm mới

Ông Lầm A Tắc, Trưởng nhóm Vận hành Sản phẩm VLTK Mobile, khẳng định: “10 năm qua, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. VLTK Mobile sẽ tiếp tục lấy cộng đồng làm trung tâm, xây dựng một ‘giang hồ’ ngày càng lớn mạnh, gắn kết và bền vững. Đó là một ‘giang hồ’ để mỗi đại hiệp đều cảm thấy mình thuộc về”.

Nhà phát hành xác định 4 trọng tâm phát triển gồm duy trì vận hành ổn định, làm mới nội dung nhưng bảo tồn bản sắc kiếm hiệp, mở rộng không gian thể hiện cá tính và tiếp tục phát triển các sân chơi tranh tài. Song song với phát triển sản phẩm, VLTK Mobile hướng đến nuôi dưỡng cộng đồng thông qua việc lắng nghe và phản hồi ý kiến, đồng thời tạo cơ hội để tình bằng hữu trong game tiếp nối ngoài đời.

Ở góc độ rộng hơn, định hướng này đặt trong bối cảnh nội dung số và trò chơi điện tử ngày càng được nhìn nhận như một bộ phận của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, mở ra cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào sản phẩm sáng tạo cùng những trải nghiệm giải trí có giá trị đối với cộng đồng.

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