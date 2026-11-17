Cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Thâm Quyến
Sáng 17/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Thâm Quyến, bắt đầu tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11/2026.
Thực hiện: Chu Công Tuyên/ TTXVN
Báo: Thể thao và Văn hoá
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/cong-dong-va-luu-hoc-sinh-viet-nam-don-chao-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-tai-tham-quyen-20261117115836004.htm