Cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên – PV TTXVN tại Trung Quốc

Cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên – PV TTXVN tại Trung Quốc

Cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên – PV TTXVN tại Trung Quốc

Cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên – PV TTXVN tại Trung Quốc

Cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên – PV TTXVN tại Trung Quốc

Thực hiện: Chu Công Tuyên/ TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hoá