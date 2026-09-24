Cộng đồng Trao đổi Chính sách ASEAN - Hàn Quốc (KACPE) tổ chức Hội thảo quốc tế về chính sách công lần thứ 13

Các đại biểu dự Hội thảo quốc tế về chính sách công lần thứ 13 của Cộng đồng Trao đổi Chính sách ASEAN - Hàn Quốc. (Ảnh: CA)

Hội thảo do Korea Research Initiatives (KRI) thuộc Đại học New South Wales (Australia), phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Hội nhập và Phát triển (CIDS) và Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc của Đại học Philippines (UP), cùng Korea Foundation tổ chức, quy tụ hơn 150 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, học giả, chuyên gia và đại diện các nước ASEAN, Hàn Quốc và Australia.

Hội thảo gồm bốn phiên, tập trung lần lượt vào an ninh và phát triển kinh tế khu vực trong bối cảnh tái cấu trúc địa kinh tế, cải cách khu vực công, cải cách giáo dục đại học và phiên toàn thể về thúc đẩy phát triển quốc gia tại các nền kinh tế chuyển đổi ASEAN thông qua quan hệ đối tác ASEAN - Hàn Quốc.

Phát biểu tại Phiên 1 về bảo đảm an ninh khu vực và phát triển kinh tế trong bối cảnh tái cấu trúc địa kinh tế, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của Việt Nam về những thách thức và cơ hội đối với phát triển quốc gia và khu vực trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.

Đại sứ Lại Thái Bình nhấn mạnh, việc tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu không chỉ thay đổi vị trí sản xuất mà còn định hình lại cách thức cạnh tranh, an ninh và phát triển của các quốc gia. Đối với Việt Nam, chiến lược ứng phó là nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua đổi mới mô hình tăng trưởng, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và xây dựng mạng lưới đối tác tin cậy.

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CA)

Đại sứ khẳng định, ổn định hàng hải tại Biển Đông đóng vai trò là “hạ tầng kinh tế” thiết yếu cho chuỗi cung ứng khu vực. Việt Nam kiên định lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, nhằm duy trì Biển Đông là vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Diễn đàn KACPE là diễn đàn đối thoại kênh 1,5 được KRI khởi xướng từ năm 2010 nhằm tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa các nhà hoạch định chính sách và giới nghiên cứu hàng đầu từ Hàn Quốc, Australia và các nước ASEAN, nhằm thúc đẩy năng lực thể chế, cải cách giáo dục đại học và củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hàn Quốc.