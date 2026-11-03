Cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Kansai đồng lòng lan toả hình ảnh Việt Nam tại Nhật Bản

Đại diện Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai chụp ảnh cùng cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Kansai. (Nguồn: Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai)

Chương trình nhằm tăng cường kết nối những người đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số, phát huy sức mạnh của các nền tảng mạng xã hội trong việc quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời lan tỏa những thông tin tích cực về các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đến đông đảo kiều bào, bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Tại buổi gặp gỡ, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, chia sẻ về vai trò ngày càng quan trọng của truyền thông số trong đời sống cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Theo bà, mỗi người sáng tạo nội dung, mỗi quản trị viên hội nhóm không chỉ là người truyền tải thông tin mà còn có thể trở thành một cầu nối văn hóa, góp phần giới thiệu những nét đẹp của Việt Nam đến xã hội sở tại.

Bà nhấn mạnh mong muốn xây dựng một mạng lưới kết nối giữa những người làm truyền thông cộng đồng tại Nhật Bản, trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, trách nhiệm và cùng hướng tới những giá trị tích cực.

Thông qua sự phối hợp, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng sáng tạo nội dung số có thể góp phần quảng bá các hoạt động văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, xúc tiến hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, cũng như kịp thời lan tỏa những thông tin hữu ích đến cộng đồng người Việt.

Các thành viên tham dự đã cùng trao đổi về kinh nghiệm xây dựng nội dung, phát triển các kênh truyền thông, kết nối các hội nhóm và phối hợp quảng bá những chương trình, sự kiện có ý nghĩa. Nhiều ý kiến thể hiện sự đồng thuận trong việc sử dụng sức mạnh của truyền thông số để lan tỏa hình ảnh người Việt Nam năng động, thân thiện, đoàn kết và có nhiều đóng góp cho xã hội Nhật Bản.

Buổi gặp gỡ cũng hướng tới việc hình thành một mạng lưới kết nối truyền thông cộng đồng tại Kansai và các khu vực lân cận, tạo nền tảng cho những hoạt động phối hợp lâu dài, thiết thực và hiệu quả.

Chương trình là hoạt động kết nối, chuẩn bị cho sự kiện Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka.(Nguồn: Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai)

Đặc biệt, chương trình là hoạt động kết nối, chuẩn bị cho sự kiện Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka, dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka. Đây là dịp để cộng đồng người Việt cùng hội tụ, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường tình đoàn kết và giới thiệu những giá trị đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản.

Kết thúc buổi gặp gỡ, các thành viên cùng thể hiện quyết tâm đồng hành, chung tay xây dựng mạng lưới truyền thông cộng đồng, đưa những câu chuyện đẹp, hình ảnh đẹp và giá trị văn hóa Việt Nam lan tỏa rộng rãi hơn tại Nhật Bản.

Từ những kết nối hôm nay, cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Kansai kỳ vọng sẽ trở thành một lực lượng tích cực trong hành trình quảng bá Việt Nam, góp phần gắn kết đồng bào xa quê hương và tăng cường giao lưu, hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

(theo Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai)