Cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel chấm dứt hoạt động quân sự tại Syria

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Nga gọi các hành động của Israel ở Syria là “không thể chấp nhận được”, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự “tùy tiện” tại Cao nguyên Golan và rút lực lượng về các đường giới tuyến đã được xác lập.

Trung Quốc tái khẳng định Cao nguyên Golan là lãnh thổ Syria bị chiếm đóng, yêu cầu Israel “chấm dứt mọi hoạt động quân sự trên lãnh thổ Syria và rút lực lượng ngay lập tức”, qua đó tạo điều kiện để lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thực hiện nhiệm vụ mà không bị cản trở.

Phát biểu thay mặt Nhóm Arab, Oman lên án các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có sân bay Abu al-Duhur, đồng thời viện dẫn Nghị quyết 497 của Hội đồng Bảo an, theo đó việc Israel sáp nhập Cao nguyên Golan là “vô hiệu và không có giá trị pháp lý”.

Anh kêu gọi Israel đưa ra lộ trình rõ ràng cho việc rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, trong khi Pháp yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức” các hoạt động xâm nhập mà nước này cho rằng đang làm suy yếu sự ổn định của khu vực.

Nhóm A3 gồm CHDC Congo, Liberia và Somalia yêu cầu chấm dứt các hoạt động xâm nhập đơn phương qua biên giới và trả tự do cho các công dân Syria đang bị giam giữ. Bahrain và Pakistan cũng nhắc lại lời kêu gọi Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Trong khi đó, Mỹ kêu gọi các bên kiềm chế lẫn nhau và tiếp tục tham gia các nỗ lực ngoại giao thông qua các trung gian.

Về phía Syria, đại diện thường trực nước này tại LHQ, Ibrahim Olabi, cho rằng Israel là “mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định của toàn khu vực, chứ không chỉ đối với Syria”.

Dẫn một tuyên bố khẩn cấp của 44 quốc gia bên ngoài HĐBA lên án chuyến thăm cấp cao của giới lãnh đạo Israel tới núi Hermon, ông Olabi đánh giá, đây là hành động bất hợp pháp và “vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế.

Theo đại diện Syria, Damascus đã tham gia các cuộc đàm phán an ninh do Mỹ bảo trợ với thiện chí, song Israel “đáp lại bằng các cuộc không kích, hoạt động xâm nhập, vi phạm và tấn công”. Ông nhấn mạnh rằng việc theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao không đồng nghĩa với việc Damascus sẽ “chấp nhận sự chiếm đóng hoặc từ bỏ quyền của người dân Syria”.

Ông đồng thời bác bỏ những lập luận của Israel liên quan đến việc chia rẽ cộng đồng tại Syria, cho rằng người Kurd Syria đã hội nhập vào các thể chế nhà nước, người Do Thái Syria đang “trở lại cải tạo các giáo đường”, trong khi một số nhân vật Druze từng “từ chối sự hỗ trợ từ nước ngoài” hiện đã có mặt trong Quốc hội.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án các hoạt động của Israel tại miền Nam Syria, gọi đây là những “cuộc tấn công không ngừng nhằm vào cơ sở hạ tầng và năng lực của Syria, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của Syria.

Theo đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Yildiz, các chuyến thăm cấp cao của Israel tới những khu vực bị chiếm đóng của Syria mang tính “khiêu khích”, đồng thời bác bỏ việc so sánh hoạt động chiếm đóng của Israel với quan hệ an ninh giữa Ankara và Damascus. Ông nhấn mạnh, việc Syria tăng cường năng lực quốc gia là quyền có chủ quyền của nước này và “không phải việc của Israel”.

Israel chiếm Cao nguyên Golan từ năm 1967 và sáp nhập khu vực này vào năm 1981, một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận. Sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ ngày 8/12/2024, lực lượng Israel tiến vào khu vực đệm phi quân sự và các khu vực thuộc núi Hermon, cho rằng Thỏa thuận phân định lực lượng năm 1974 đã không còn hiệu lực.